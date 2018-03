Snooker. Murphy mocno sfrustrowany po przegranej z O’Sullivanem

Były mistrz świata chciał powalczyć o kolejny rankingowy tytuł, ale w niedzielę w finale snookerowego Players Championship nie miał większych szans w starciu z Ronniem O’Sullivanem. Shaun Murphy przegrał 4:10.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ronnie O'Sullivan: Mam jeszcze trochę świeżości w swojej grze. Wideo Eurosport

W ostatnich tygodniach doświadczony zawodnik miał problem z plecami i szyją. Z tego powodu nie mógł trenować tak, jakby chciał.

- Przyjechanie na ten turniej bez przygotowań i jeszcze szansa na walkę o trofeum to było coś, czego się nie spodziewałem. Oczywiście, chciałbym wygrać tytuł niż być tylko finalistą. Mam bardzo stabilny sezon, a teraz przede mną dwa wielkie turnieje – powiedział Murphy.

- Ten mecz mnie sfrustrował, bo w przeszłości miałem mecze z Ronniem, w których on mnie kompletnie miażdżył. Tego dnia jednak mogłem wygrać praktycznie każdy z tych frejmów. Jednak przegrałem większość z nich. Powinny one paść moim łupem.

O’Sullivan w niedzielę zdobył 33. tytuł w karierze. Jest bliski rekordu Stephena Hendry’ego.

- Bez wątpienia Ronnie może mieć więcej niż 36 tytułów rankingowych. Kiedy on ma odpowiednie podejście, jest po prostu najlepszy. Pełen optymizmu czekam na kolejny turniej, a więc China Open. Teraz potrzebuję dodatkowych zabiegów fizjoterapeutycznych. Mam kilka dni. Potem będą mistrzostwa świata. Mam nadzieję, że utrzymam formę i w Sheffield będę miał udaną imprezę – dodał Shaun Murphy.

Zdjęcie