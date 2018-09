Superliga tenisistów stołowych: Beniaminek bez szans w Grodzisku Mazowieckim

Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki wygrał u siebie z beniaminkiem Olimpią-Unią Grudziądz 3:0 w jedynym piątkowym meczu 3. kolejki i został liderem superligi tenisistów stołowych. Punkty zdobyli: Marek Badowski, Czech Pavel Sirucek i Grek Panagiotis Gionis.



Gospodarze przystąpili do spotkania dwa dni po inauguracyjnym zwycięstwie 3:0 w Lidze Mistrzów nad Roskilde BTK 61. W porównaniu do występu w Danii w składzie Dartomu Bogorii zabrakło Japończyka Masakiego Yoshidy, który w środę pokonał byłego mistrza Europy i brązowego medalistę mistrzostw świata Michaela Maze'a 3:0, a zastąpił go wicemistrz Polski Marek Badowski.



W pierwszym piątkowym pojedynku spotkali się dwaj zawodnicy z Warszawy - 21-letni Badowski wygrał z 15-letnim mistrzem kontynentu kadetów Maciejem Kubikiem 3:0. Później Sirucek zwyciężył 16-letniego Samuela Kulczyckiego 3:0.



W ostatniej parze rywalizowali Gionis i grający trener Olimpii-Unii Szymon Malicki. Niewiele brakowało, by Grek, który z wykształcenia jest stomatologiem, triumfował do zera, bowiem przy stanie 2:0 prowadził w trzecim secie 10:8. Były mistrz Polski w deblu (m.in. z Lucjanem Błaszczykiem i Filipem Szymańskim) wygrał jednak cztery kolejne akcje i mecz się nieco przedłużył. W czwartym secie wyraźnie lepszy był Gionis.



W niedalekiej przeszłości mecze zespołów z Grodziska i Grudziądze decydowały o triumfie w superlidze. Kilka lat temu Olimpia-Unia przeniosła się w Gdańska, a w Grudziądzu zostały rezerwy. Dziś ten zespół walczy w elicie.



W czwartek Morliny Ostróda (Kacper Petaś, Marco Golla, Kamil Dziadek) przegrały z 3S Polonią Bytom 0:3 (Antonin Gavlas, Robert Floras, Mateusz Gołębiewski), a Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz (Harmeet Desai 2, Wiaczesław Burow 1, Artur Grela) pokonała 3:1 Palmiarnię Zielona Góra (Kamil Nalepa 1, Łukasz Wachowiak, Maciej Kołodziejczyk).