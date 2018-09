Superliga tenisistów stołowych: Druga wygrana bytomian i pierwsza bydgoszczan

Czwartkowy mecz 3. kolejki superligi tenisistów stołowych pomiędzy Morlinami Ostróda a 3S Polonią Bytom zakończył się pewnym zwycięstwem przyjezdnych 3:0. Awansem rozegrano spotkanie 4. kolejki. Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz pokonała Palmiarnię Zielona Góra 3:2.



Tenisiści z Ostródy nie najgorzej rozpoczęli mecz z Bytomianami. Pierwszy pojedynek udanie rozpoczął Kamil Dziadek, który pokonał w dwóch setach Antonina Gavlasa. Doświadczenie tego drugiego wzięło jednak górę, gdyż kolejne trzy partie wyraźnie należały do niego. W drugim pojedynku Marco Golla "urwał" tylko jednego seta swojemu rywalowi Robertowi Florasowi. Potem przy stole ponownie pojawił się Dziadek, ale tym razem nie zdołał przechylić wyniku na swoją korzyść. Najbliżej pokonania Mateusza Gołębiewskiego był w pierwszym secie, ale ostatecznie przegrał 10:12 i kolejne dwie partie. Dzięki wygranej za trzy punkty zespół 3S Polonii Bytom awansował na drugie miejsce w tabeli, choć kolejne zespoły nie rozegrały jeszcze trzecich spotkań w lidze.

Reklama

Awansem w czwartkowy wieczór rozegrano także spotkanie czwartej kolejki Superligi pomiędzy Zooleszcz Gwiazdą Bydgoszcz, a Palmiarnią Zielona Góra. Podopieczni trenera Zbigniewa Leszczyńskiego, po dwóch przegranych 2:3, chcieli wreszcie zapisać na swoje konto zwycięstwo. Zaczęło się zgodnie z planem tenisistów z grodu nad Brdą, gdyż swoje pojedynki po 3:1 wygrali Harmeet Desai z Łukaszem Wachowiakiem oraz Wiaczesław Burow z Maciejem Kołodziejczykiem. Trzeci pojedynek należał jednak do reprezentanta zespołu z Bytomia. Kamil Nalepa pokonał Artura Grelę 3:1, choć sety trzeci i czwarty były dość zacięte.

Do czwartego pojedynku stanęli naprzeciw siebie Harmeet Desai i Maciej Kołodziejczyk. Hindus po raz kolejny pokazał się z bardzo dobrej strony, choć, podobnie jak w swoim pierwszym pojedynku, otwierającego seta przegrał. W kolejnych dwóch nie dał jednak szans Kołodziejczykowi, pokonując go pewnie do sześciu i do jednego. Tym samym dał bydgoszczanom zwycięstwo 3:1, co oznacza, że Zooleszcz Gwiazda zapisała na swoim koncie trzy punkty.

Wynik 3. kolejki:

Morliny Ostróda - 3S Polonia Bytom 0:3

Kamil Dziadek - Antonin Gavlas 2:3 (11:7, 11:9, 4:11, 8:11, 8:11)



Marco Golla - Robert Floras 1:3 (8:11, 11:13, 11:9, 7:11)



Kamil Dziadek - Mateusz Gołębiewski 0:3 (10:12, 7:11, 7:11)

Wynik 4. kolejki:

Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz - Palmiarnia Zielona Góra 3:1