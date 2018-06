Szybowcowe MŚ: Pierwsi zawodnicy już trenują w Michałkowie

Wprawdzie 35. Szybowcowe Mistrzostwa Świata FAI w klasach club, standard i 15-metrowa w Michałkowie pod Ostrowem Wlkp. rozpoczną się dopiero 7 lipca, ale część zawodników już jest na miejscu i trenuje. W sumie zgłosiło się ponad 130 pilotów.

W tym roku to największa na świecie impreza w tym sporcie. Aeroklub Ostrowski przygotowywał się do niej przez trzy lata. Zdaniem organizatorów mistrzostw, przygotowanie imprezy to wyzwanie logistyczne i finansowe, i nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie. Największe pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które przyjmując patronat nad wydarzeniem dotowało je kwotą 150 tysięcy złotych.

Reklama

"W ubiegłym roku spotkałem się kilkakrotnie z przedstawicielami aeroklubu, którzy zabiegali o pomoc i wsparcie w organizacji zawodów. Jest mi niezmiernie miło, że akurat na naszym terenie odbędzie się tak potężna impreza, że właśnie Aeroklub Ostrowski został uznany przez międzynarodową federację FAI za najlepsze miejsce do jej zorganizowania. I z wielką przyjemnością mogłem poinformować o decyzji ministra sportu Witolda Bańki, który chce jej patronować i wspierać" - powiedział senator PiS Łukasz Mikołajczyk.

Swoją "organizacyjną cegiełkę" - jak powiedział starosta ostrowski Paweł Rajski - dokłada także powiat. "To ma być impreza również dla publiczności, a tej zakochanej w lotnictwie, szybownictwie tu nie brakuje. Chcieliśmy więc stworzyć warunki, by można było na lotnisko dojechać wygodnie nie tylko samochodami, ale również rekreacyjnie rowerami. Stąd decyzja o budowie drugiego etapu ścieżki rowerowej, która poprowadzi od ośrodka Piaski-Szczygliczka aż do Michałkowa i Lewkowa. Prace prowadzone są bardzo intensywnie, aby wszystko było gotowe do rozpoczęcia zawodów" - powiedział starosta.

Miasto Ostrów na ten cel przekazało 50 tysięcy złotych. "Jesteśmy w kontakcie z organizatorami od dwóch lat i przygotowaliśmy się finansowo do tego zadania. Jesteśmy częścią wielkiego przedsięwzięcia i nie ukrywam, że cieszy nas zarówno znakomite towarzystwo, w jakim się znaleźliśmy, jak i możliwość promowania regionu" - powiedziała wiceprezydent Ostrowa Wlkp. Ewa Matecka.

Mistrzostwa szybowcowe potrwają od 7 do 22 lipca. Pierwszego dnia na ostrowskim rynku odbędzie się uroczyste otwarcie.