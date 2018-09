Wioślarskie MŚ. Złoty medal czwórki podwójnej kobiet

Polska czwórka podwójna kobiet wywalczyła zloty medal podczas wioślarskich mistrzostw świata, które odbywają się w Płowdiw. Czas naszej osady to 6.08,96.

To kolejny sukces czwórki podwójnej kobiet w tym roku. Wcześniej wywalczyły mistrzostwo Europy.

"Biało-Czerwone", które wystąpiły w składzie: Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Springwald i Katarzyna Zillmann, w finale wyprzedziły Niemki i Holenderki.

"Obserwowałyśmy cały czas nasze rywalki, nie dawałyśmy im poczuć, że mają moc. Dążyłyśmy do tego, żeby one dostosowywały się do nas, a nie my do nich" - powiedziała Wieliczko na antenie TVP Sport.

Zwycięstwo naszej osady było zdecydowane. Polki od początku nadawały tempo i prowadziły na każdym pomiarze czasu, czyli 500 m, 1000 m, 1500 m.

Na mecie ich przewag była wyraźna. Niemki, które prowadzi były szkoleniowiec naszej czwórki Marcin Witkowski, osiągnęły czas 6.11,42, a Holenderki 6.11,79.

"Było super. Świetny bieg 'pojechałyśmy', naprawdę. To jest spełnienie marzeń" - cieszyła się na mecie Zillmann.

To pierwszy medal "Biało-Czerwonych" podczas regat w Bułgarii.

Przed rokiem w Sarasocie na Florydzie Polki w tym samym składzie wywalczyły srebro. W lipcu w Glasgow zostały także mistrzyniami Europy.

Wcześniej w sobotę piąte miejsce w rywalizacji czwórek bez sterniczki zajęły Olga Michałkiewicz, Joanna Dittmann, Monika Ciaciuch i Maria Wierzbowska.

Później odbył się jeszcze jeden finał A z udziałem "Biało-Czerwonych" - wyścig męskich czwórek podwójnych. Polacy zajęli w nim szóste miejsce.

Zdjęcie Polska czwórka podwójna (od lewej): Katarzyna Zillmann, Maria Springwald, Marta Wieliczko i Agnieszka Kobus-Zawojska / Bartłomiej Zborowski / PAP

Pawo

Wyniki sobotnich finałów A:

kobiety

dwójka bez sterniczki

1. Caileigh Filmer, Hillary Janssens (Kanada) 6.50,670

2. Grace Prendergast, Kerri Gowler (Nowa Zelandia) 6.52,960

3. Anna Boada Peiro, Aina Cid (Hiszpania) 7.04,600

dwójka podwójna wagi lekkiej

1. Ionela-Livia Cozmiuc, Gianina-Elena Beleaga (Rumunia) 6.50,710

2. Emily Schmieg, Mary Jones (USA) 6.52,300

3. Marieke Keijser, Ilse Paulis (Holandia) 6.52,560

...

11. Weronika Deresz, Joanna Dorociak (Polska) 7.08,77 - 5. w finale B

czwórka bez sterniczki

1. USA 6.25,570

(Madeleine Wanamaker, Erin Boxberger, Molly Bruggeman, Erin Reelick)

2. Australia 6.27,090

(Lucy Stephan, Katrina Werry, Sarah Hawe, Molly Goodman)

3. Rosja 6.27,360

(Jekaterina Sewostianowa, Anastazja Tichanowa, Jekaterina Potapowa, Jelena Oriabinska)

4. Dania 6.28,780

5. Polska 6.32,050

(Olga Michałkiewicz, Joanna Dittmann, Monika Chabel, Maria Wierzbowska)

czwórka podwójna

1. Polska 6.08,960

(Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Springwald, Katarzyna Zillmann)

2. Niemcy 6.11,420

(Marie-Catherine Arnold, Carlotta Nwajide, Franziska Kampmann, Frieda Haemmerling)

3. Holandia 6.11,790

(Olivia van Rooijen, Karolien Florijn, Sophie Souwer, Nicole Beukers)

mężczyźni

dwójka bez sternika

1. Martin Sinković, Valent Sinković (Chorwacja) 6.14,960

2. Marius-Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosa (Rumunia) 6.16,900

3. Valentin Onfroy, Theophile Onfroy (Francja) 6.17,510

dwójka podwójna wagi lekkiej

1. Gary O'Donovan, Paul O'Donovan (Irlandia) 6.06,810

2. Stefano Oppo, Pietro Ruta (Włochy) 6.08,310

3. Tim Brys, Niels Van Zandweghe (Belgia) 6.11,250

...

8. Jerzy Kowalski, Miłosz Jankowski (Polska) 6.23,10 - 2. w finale B

czwórka bez sternika

1. Australia 5.44,740

(Joshua Hicks, Spencer Turrin, Jack Hargreaves, Alexander Hill)

2. Włochy 5.44,990

(Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo, Marco Di Costanzo)

3. W. Brytania 5.46,460

(Thomas Ford, Jacob Dawson, Adam Neill, James Johnston)



...

7. Polska 5.50,87 - 1. w finale B

(Zbigniew Schodowski, Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda, Michał Szpakowski)

czwórka podwójna mężczyzn

1. Włochy 5.35,310

(Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili)

2. Australia 5.36,510

(Caleb Antill, Campbell Watts, Alexander Purnell, David Watts)

3. Ukraina 5.37,280

(Dmytro Michaj, Serhij Gryn, Ołeksandr Nadtoka, Iwan Dowgodko)



...

6. Polska 5.39,430

(Szymon Pośnik, Maciej Zawojski, Dominik Czaja, Wiktor Chabel)