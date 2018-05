WRC: Kajetanowicz stworzy duet ze Szczepaniakiem

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak utworzą załogę w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Zawodnicy reprezentować będą barwy LOTOS Rally Team i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wezmą udział w co najmniej czterech rajdach kategorii WRC-2. Polacy swoją rywalizację rozpoczną od czerwcowego Rajdu Sardynii (7-10 czerwca).

Dla Kajetanowicza będzie to pierwszy sezon startów na trasach mistrzostw świata. Trzykrotnego Rajdowego Mistrza Europy czeka w tym roku wiele wyzwań, wśród których będzie między innymi poznawanie nowych odcinków specjalnych. Pomóc w tym może doświadczenie Szczepaniaka, który na trasach WRC zaliczył ponad 100 występów.

- Cieszę się, że mogę ogłosić coś, na co czekało bardzo wielu kibiców. Po prawej stronie mojego Forda Fiesty R5 usiądzie Maciej Szczepaniak, którego wieloletnia kariera to w znacznej mierze właśnie Rajdowe Mistrzostwa Świata. Rywalizował już na trasach prawie wszystkich rajdów tego cyklu rozgrywanych w ostatnich latach, przez co jego doświadczenie jest naprawdę imponujące. Rozpoczynamy od Rajdu Sardynii, prawie 320 kilometrów odcinków specjalnych. Już teraz intensywnie pracujemy nad tym startem. Wierzę, że ta rywalizacja przyniesie Wam i nam dużo radości – powiedział aktualny Rajdowy Mistrz Europy, Kajetan Kajetanowicz.

- Od wielu lat mam przyjemność uczestniczyć w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Każdy udział w rajdzie tej rangi to ekstremalne wyzwanie, niezależnie od tego, czy siedzisz na pokładzie samochodu klasy WRC, R5 czy Junior WRC. To najdłuższe, najtrudniejsze i najbardziej wymagające zawody. Kajetan jest kierowcą o bardzo renomowanym nazwisku, z wielkimi osiągnięciami w mistrzostwach Europy. Stanie do rywalizacji z najszybszymi kierowcami świata, co stanowi duży sprawdzian. Dla mnie wyzwaniem jest podzielenie się doświadczeniem i dostarczenie mu komfortu pracy, jakiego oczekuje. Mój cel jest zawsze taki sam: być najbardziej użytecznym narzędziem w rękach kierowcy, co od wielu lat podkreślam. Jestem po to, aby pomóc Kajetanowi, tak samo, jak każdy inny członek zespołu – dodał Maciej Szczepaniak.



Tegoroczny kalendarz startów Kajetanowicza składać się będzie z minimum czterech rund Rajdowych Mistrzostw Świata. Cykl Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC) rozgrywany jest od 1973 roku. Jego tegoroczna edycja składa się z trzynastu rund, wśród których są takie rajdy, jak najstarszy na świecie Monte Carlo, egzotyczna Australia czy powracająca po przerwie Turcja. Każde z zawodów to około 350 kilometrów zaciętej walki na odcinkach specjalnych.