WRC: W sezonie 2019 zmiany w ekipach Toyoty i Citroena

Od nowego sezonu rajdowych mistrzostw świata barwy fabrycznej ekipy Toyoty będzie reprezentował Brytyjczyk Kris Meeke - poinformował oficjalnie zespół. Zastąpi Fina Esapekkę Lappiego, który podpisał kontrakt z Citroenem.

Zdjęcie Kris Meeke /AFP



Meeke pod koniec maja został usunięty z francuskiej ekipy. Powodem drastycznej decyzji władz teamu była niebezpieczna jazda Meeke'a i groźne wypadki, którym uległ w tym sezonie.



W sezonie 2019 w Toyota Gazoo Racing WRC startować będą zatem Fin Jari-Matti Latvala, Estończyk Ott Tanak oraz Meeke. Szefem ekipy nadal będzie Fin Tommi Makinen, który zbudował zespół od podstaw.



Silną ekipę będzie miał także Citroen. Do pięciokrotnego mistrza świata Sebastiena Ogiera dołączy Lappi, uważany - obok Tanaka - za najbardziej utalentowanego kierowcę rajdowego młodego pokolenia, który w ostatnich latach pojawił się na trasach mistrzostw świata WRC.



Ogier wrócił do Citroena po dwóch latach startów w barwach prywatnego zespołu M-Sport, wystawiającego w mistrzostwach świata Forda Fiestę WRC. W poprzednim sezonie Francuz zdobył piąty z rzędu, a pierwszy jako kierowca Forda tytuł mistrzowski. Poprzednie cztery wywalczył jako zawodnik Volkswagena, który to koncern jesienią 2016 roku niespodziewanie ogłosił, że po sezonie wycofuje się z rajdowych mistrzostw świata.



Aktualnie w samochodowych MŚ prowadzi Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 WRC), drugi ze stratą tylko siedmiu punktów jest Ogier (Ford Fiesta WRC), a na trzeciej pozycji plasuje się Tanak - 21 pkt za liderem.



W kalendarzu MŚ zostały jeszcze dwa rajdy - Hiszpanii (25-28 października) i Australii (15-18 listopada).