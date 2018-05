Snookerowe domino. Barry Hawkins wypuścił rękawicę. Wideo

Takie zagrania, w którym do wbicia jednej bili do kieszeni używa się trzech innych bil, fani snookera kochają najbardziej. I czymś takim właśnie popisał się Barry Hawkins w meczu z Markiem Williamsem w mistrzostwach świata. Zobaczcie, bo naprawdę, ale to naprawdę warto.