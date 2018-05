Epicki powrót Johna Higginsa, ale finał MŚ przegrał. Wideo

W tym materiale widzimy, jak John Higgins odrabia sporą stratę punktową do Marka Williamsa w finale snookerowych mistrzostw świata. Dla samego zainteresowanego jest to nagranie co najwyżej na otarcie łez, gdyż w meczu o złoto ostatecznie przegrał.