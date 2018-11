Tym pudłem Trump pogrzebał szansę? Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

To mógł być punkt zwrotny w ćwierćfinałowym spotkaniu International Championships Judd Trump - Jack Lisowski. Przy stanie 2:4 Trump spudłował łatwą czerwoną na zwycięstwo we frejmie, w ostateczności przegrał go, a po chwili cały mecz 2:6.