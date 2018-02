Arka Gdynia. Enrique Esqueda podpisał kontrakt na pół roku

Napastnik Enrique Esqueda podpisał dzisiaj umowę z Arką Gdynia, poinformował klub na stronie internetowej. Kontrakt obowiązuje do końca bieżącego sezonu, z opcją przedłużenia. Meksykanin grał w reprezentacji swojego kraju, a także brał udział w Copa Libertadores.

Urodzony 19 kwietnia 1988 w Queretaro zawodnik, który posiada także paszport hiszpański, jest wychowankiem akademii juniorskiej zespołu Club America. W meksykańskiej Primera Division zadebiutował w 2006 roku. W tym samym roku triumfował ze swoją ekipą w najbardziej prestiżowych rozgrywkach Ameryki Północnej - Pucharze Mistrzów CONCACAF.

Następnie był na półrocznym wypożyczeniu w drugoligowej filii Ameriki - klubie CD Zacatepec. Po powrocie do Ameriki w 2007 roku zdobył tytuł wicemistrza Meksyku. Łącznie do 2011 roku rozegrał w tym klubie 126 spotkań i zdobył 19 bramek.

Latem 2011 roku Esqueda przeniósł się do klubu CF Pachuca. Po poważnej kontuzji wrócił do gry i w 2014 r zdobył z Pachucą tytuł wicemistrza kraju. Następnie został wypożyczony do Club Atlas z siedzibą w Guadalajarze.

W styczniu 2015 został na rok wypożyczony do Tigres UANL z Monterrey, gdzie grał nieregularnie ale dotarł z zespołem do finału najbardziej prestiżowych rozgrywek południowoamerykańskiego kontynentu - Copa Libertadores oraz zdobył mistrzostwo Meksyku.

W rozgrywkach Copa Libertadores wystąpił (America, Tigres UANL) w karierze łącznie w 19 meczach zdobywając 8 bramek.

W kolejnych sezonach został wypożyczony do Tiburones Rojos de Veracruz, które w 2016 zdobyło puchar Meksyku. Następnie ponownie na zasadzie wypożyczenia przeniósł się do drugoligowego FC Juarez.

W latach 2005-2008 grał w młodzieżowych reprezentacjach Meksyku (U-17, U-20 i U-23), a także zaliczył dziewięć występów w kadrze seniorskiej Meksyku i strzelił jednego gola.

W 2005 zdobył tytuł juniorskich mistrzów świata (U-17). Meksyk pokonał w finale Brazylię 3-0. W lipcu 2007 w barwach olimpijskiej reprezentacji Meksyku U-23 zdobył 3 miejsce w igrzyskach Panamerykańskich w Rio de Janeiro, zostając królem strzelców. Strzelił m.in. zwycięską bramkę w meczu o trzecie miejsce z Boliwią.

Esqueda był testowany przez Arkę w Turcji. Zdobył tam dwie bramki w sparingach z FC Botosani oraz Siłeksem Kratowo, a także wpisał się na listę strzelców w piątkowym sparingu z Chrobrym.

