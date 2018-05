Arka Gdynia. Komisja Ligi nałożyła karę 15 tysięcy złotych

Komisja Ligi nałożyła na Arkę Gdynia karę finansową w wysokości 15 tysięcy złotych. Jest to pokłosie zachowania kibiców w meczu 37. kolejki ze Śląskiem Wrocław.

"To kolejna kara dla naszego Klubu. Dwumecz z FC Middtjylland, kilka meczów ligowych i pucharowych oraz finał Pucharu Polski (kara 200 tys. zł plus koszt napraw ok. 150 tys. zł) to łącznie setki tysięcy złotych... Apelujemy do Kibiców, aby w nowym sezonie zaprzestać negatywnych w skutkach działań dla Klubu i dopingować w sposób, który nie niesie za sobą konsekwencji finansowych, ani innych dotykających bezpośrednio wszystkich Kibiców Arki Gdyni" - taka informacja znalazła się na oficjalnej stronie Arki.

Tym razem klub z Gdyni został ukarany kwotą 15 tysięcy za złotych za nieodpowiednie zachowania kibiców, które zostały opisane przez delegata PZPN w raporcie meczowym.

Mecz ze Śląskiem był ostatnim pojedynkiem sezonu, który Arka zakończyła na 12. miejscu.

