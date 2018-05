Arka Gdynia nie przedłuży kontraktu z trenerem Leszkiem Ojrzyńskim

Prezes zarządu Arki Gdynia Wojciech Pertkiewicz poinformował, że decyzją właściciela większościowego z dniem 30 czerwca 2018 trener Leszek Ojrzyński zakończy pracę w klubie.

- Najpiękniejsze chwile w pracy trenerskiej przeżyłem w gdyńskim klubie, ale muszę się spakować i szukać szczęścia gdzie indziej - powiedział 45-letni szkoleniowiec.

O decyzji większościowego właściciela Arki Dominika Midaka trener dowiedział się w środę. - Byłem wcześniej do dyspozycji, ale to była moja pierwsza indywidualna rozmowa z właścicielem. Mam kontrakt do 30 czerwca i rozpisałem już przygotowania do kolejnego sezonu, jednak o tych sprawach powinien decydować nowy trener - podkreślił.

Trener Ojrzyński wypełni kontrakt i poprowadzi zespół w ostatnim meczu sezonu, który Arka rozegra ze Śląskiem przed własną publicznością w sobotę o godz. 18.

Do nowego sezonu gdynian będzie przygotowywał już inny trener, ale władze klubu nie chcą jeszcze ogłosić, kto nim będzie. Według nieoficjalnych informacji nowym trenerem ma zostać aktualny trener pierwszoligowej Stali Mielec - Zbigniew Smółka.

Wraz z Ojrzyńskim odejdzie z klubu drugi szkoleniowiec Patryk Kniat.

Trener Ojrzyński pracuje w Arce od 10 kwietnia 2017 roku. Jego bilans w 56 meczach to: 19 zwycięstw, 15 remisów i 22 porażki, gole: 74-74.



Decyzja władz Arki jest budzi duże kontrowersje, bo Ojrzyński osiągnął z przeciętnym kadrowo zespołem historyczne sukcesy - zdobył z zespołem w 2017 roku Puchar Polski, Superpuchar oraz awansował do finału Pucharu Polski w tym roku. Dwa razy utrzymał drużynę w Ekstraklasie. Wcześniej, w 87-letniej historii klubu, Arka wywalczyła tylko jedno trofeum - Puchar Polski w 1979 roku.

