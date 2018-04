Arka Gdynia - Piast Gliwice 1-5 w 33. kolejce Ekstraklasy

Arka Gdynia przegrała 1-5 z Piastem Gliwice w meczu 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Bohaterem gości Sasza Żivec, który strzelił dwa gole i wywalczył rzut karny. Arka jest sama winna swojej wysokiej porażki, bowiem najpierw rzutu karnego nie wykorzystał Mateusz Szwoch, a później czerwoną kartkę zobaczył Marcus da Silva.

Dla Arki był to ostatni mecz przed finałem Pucharu Polski, który odbędzie się 2 maja. Gdynianie w meczu z Legią Warszawa będą bronić zeszłorocznego tytułu. Dzisiejsze zwycięstwo mogło zapewnić im utrzymanie, przy korzystnym układzie wyników z innych spotkań.

Z kolei Piast miał tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową i był bardzo zdeterminowany, by zagrać dziś o pełną pulę. Potwierdził to, od początku przechodząc do ataku i zamykając Arkę na jej połowie.

Już po kilku minutach goście mogli wyjść na prowadzenie, ale w dobrej sytuacji w piłkę nie trafił Karol Angielski. Chwilę później po rzucie rożnym "główkował" Jakub Czerwiński, lecz świetną interwencją popisał się Pavels Steinbors.

Na prowadzenie graczom Waldemara Fornalika udało się wyjść w 25. minucie. Najpierw zablokowane zostały strzały Toma Hateleya i Mateusza Szczepaniaka, aż w końcu piłka trafiła do Saszy Żivca. Ten pięknym, technicznym strzałem sprzed pola karnego nie dał szans Steinborsowi.

Chwilę później sytuacja Piasta mogła się jednak bardzo skomplikować, bowiem po skorzystaniu z VAR sędzia Paweł Raczkowski podyktował rzut karny dla Arki za zablokowanie ręką przez Mikkela Kirkeskova strzału Marcusa da Silvy. Do piłki podszedł Mateusz Szwoch i strzelił mocno w prawy róg, ale Jakub Szmatuła genialną paradą zatrzymał uderzenie.

To dopiero pierwsza niewykorzystana "jedenastka" Szwocha w profesjonalnej karierze, przy 15. rzucie karnym.

Przed przerwą Arka próbowała jeszcze atakować, aktywny był Maciej Jankowski, ale po 45 minutach utrzymał się wynik 0-1.

Druga połowa rozpoczęła się dla Piasta w kapitalny sposób. Najpierw Żivec szarżował w polu karnym, gdzie nadepnął go Michał Nalepa. Obrońca uczył to przypadkowo, ale spowodował upadek skrzydłowego z Gliwic. Sędzia Raczkowski początkowo "jedenastki" nie podyktował, ale po skorzystaniu z VAR-u zmienił decyzję.

Rzut karny pewnie wykorzystał Tom Hateley.

Dwie minuty później Żivec dostał świetne podanie z prawej strony boiska i przyjął sobie piłkę w polu karnym. Położył na "zamach" Tadeusza Sochę i z kilku metrów bez problemu pokonał Steinborsa. 3-0 w 52. minucie!

10 minut później Arka strzeliła kontaktowego gola. Po rzucie rożnym piłka spadła pod nogi Jankowskiego, który z kilku metrów nie miał problemu ze strzeleniem jej do bramki. Gol strzelony przez byłego gracza Piasta Gliwice.

W 71. minucie VAR po raz trzeci tego dnia odegrał kluczową rolę. Marcus da Silva zaatakował wyprostowaną nogą Aleksandra Sedlara, za co arbiter, po obejrzeniu sytuacji na monitorze, wyrzucił skrzydłowego z boiska, pokazując mu czerwoną kartkę.

W końcówce spotkania czwartą bramkę dla Piasta zdobył Martin Konczkowski, wykorzystując kuriozalny błąd Steinborsa. Bramkarz Arki podał mu piłkę w polu karnym, a obrońcy Piasta wystarczyło umieścić futbolówkę w bramce.

W doliczonym czasie gry Arkę dobił jeszcze rezerwowy Michal Papadopulos, który po kontrataku trafił w samo okienko bramki Steinborsa.



Piast po dobrym meczu zaliczył ważną wygraną w walce o utrzymanie. W tej chwili ma pięć punktów przewagi nad przedostatnią Termalicą, która ma mecz zaległy.

Wojciech Górski

Arka Gdynia - Piast Gliwice 1-5 (0-1)

Bramki: 0-1 Żivec (25.), 0-2 Hateley (50.), 0-3 Żivec (52.), 1-3 Jankowski (62.), 1-4 Konczkowski (82.), 1-5 Papadopulos (90+2.)



