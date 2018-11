Arka Gdynia - Pogoń Szczecin 2-3 w 14. kolejce Ekstraklasy

To był naprawdę bardzo dobry mecz, ale Arce Gdynia nie udało się przerwać czarnej serii i przegrała ósmy kolejny mecz z Pogonią Szczecin. Spotkanie pełne zwrotów akcji zakończyło się zwycięstwem "Portowców" 3-2. Bohaterem był strzelec dwóch goli - Adam Buksa, a pechowcami Michał Żyro i Frederik Helstrup, którzy opuścili boisko na noszach.

Po okresie dość chaotycznej gry w pierwszych minutach inicjatywę zaczęła przejmować Pogoń. Arka cofnęła się na swoją połowę licząc na grę z kontry. Tymczasem akcje "Portowców" były coraz groźniejsze.



W 16. minucie blisko zdobycia gola byli Dwali i Drygas, lecz obaj nieznacznie spudłowali. Kolejną okazję Pogoń już zamieniła na bramkę. Zvonimir Kożulj dograł piłkę do Adama Buksy, ten idealnie przymierzył po ziemi i choć Pavels Steinbors wyciągnął się jak struna, to nie sięgnął piłki i wpadła do bramki tuż przy słupku.



Pogoń zasłużenie prowadziła i zanosiło się na to, że będzie mogła kontrolować sytuację, tymczasem Sebastian Walukiewicz zachował się jak słoń w składzie z porcelaną we własnym polu karnym i sprokurował "jedenastkę". Sprytnie zastawił się Maciej Janowski i gdy rywal podstawił mu nogę, sędzia musiał podyktować rzut karny. Bardzo pewnym strzałem na wyrównującego gola zamienił go Michał Janota. Łukasz Załuska rzucił się w prawą stronę, a piłka wpadła do bramki tuż przy jego lewym słupku.



Gra nie tylko się wyrównała, ale oba zespoły zaczęły grać naprawdę ciekawy futbol.

W 28. minucie Arka świetnie skontrowała i miałaby stuprocentową okazję, gdyby nie odważna interwencja Załuski. Bramkarz Pogoni był czujny i nie zawahał się wybiec na 40. metr, aby rozbić akcję rywali.



Szczecinianie próbowali atakować i oddawali kolejne strzały, ale gdy ich licznik wskazywał już 8-2, Arka wyprowadziła akcję, która dała jej prowadzenie. Rozpoczął ją Michał Nalepa, zdołał podać do Mateusza Młyńskiego, choć faulował go Buksa. Młyski świetnie zagrał na wolne pole do Luki Zarandii, a ten wykorzystał sytuację 1 na 1.



Piłkarze Arki złapali wiatr w żagle i już po chwili wypracowali kolejne dwie sytuacje bramkowe. Najpierw "bomba" Dei przeleciała tuż obok słupka, a po chwili gości uratował Załuska kapitalnie broniąc strzał Janoty.



Dobrego wrażenia nie zatarła nawet przepychanka tuż przed przerwą. Druga połowa także trzymała w napięciu. W 54. minucie Zarandia trafił w poprzeczkę, a trzy minuty później Buksa fantastycznym strzałem w stylu Arjena Robbena zdobył swojego drugiego gola.



Chwilę wcześniej na murawie pojawił się prześladowany kontuzjami Michał Żyro. Spędził na boisku tylko sześć minut, bo po faulu Nalepy doznał kontuzji i opuścił plac gry na noszach.



Koledzy potrafili jednak wykorzystać wypracowaną przez niego okazję - Majewski trafił z wolnego w słupek, a Spas Delew dobił piłkę do pustej bramki i Pogoń po raz drugi objęła prowadzenie.

Bliski wyrównania był Adam Marciniak, gdy "główkował" po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Uderzył piłkę jednak za słabo i Załuska ją złapał. W 87. minucie gości uratował Walukiewicz blokując Rafała Siemaszkę po kapitalnym rajdzie Zarandii. Ostatniej szansy nie wykorzystał Janota - strzelając z 27 metrów z wolnego obił mur.



Mirosław Ząbkiewicz

Arka Gdynia - Pogoń Szczecin 2-3 (2-1)

Bramki:



0-1 Adam Buksa (17.)

1-1 Michał Janota (24. z karnego)

2-1 Luka Zarandia (36.)

2-2 Adam Buksa (57.)

2-3 Spas Delew (64.).



Żółta kartka - Arka Gdynia: Luka Zarandia. Pogoń Szczecin: Adam Buksa, Zvonimir Kożulj, Łukasz Załuska.



Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków). Widzów 7 056.



Arka Gdynia: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Christian Maghoma, Frederik Helstrup (68. Adam Danch), Adam Marciniak - Adam Deja, Michał Nalepa (89. Nabil Aankour), Michał Janota - Luka Zarandia, Maciej Jankowski, Mateusz Młyński (68. Rafał Siemaszko).



Pogoń Szczecin: Łukasz Załuska - David Niepsuj, Sebastian Walukiewicz, Lasza Dwali, Hubert Matynia - Zvonimir Kożulj (61. Spas Delew), Tomas Podstawski, Kamil Drygas, Radosław Majewski, Sebastian Kowalczyk (55. Michał Żyro, 64. Iker Guarrotxena) - Adam Buksa.

