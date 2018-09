Arka Gdynia. Rafał Siemaszko z kontraktem do 2020 roku

Rafał Siemaszko przedłużył umowę z Arką Gdynia, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2020 roku i zawiera opcję przedłużenia, poinformował klub na stronie internetowej.

Zdjęcie Rafał Siemaszko (przy piłce) /Piotr Matusewicz /East News

Popularny "Siema" jest wychowankiem Orkana Rumia. W sezonie 2010/11 trafił do Arki, która grała w Ekstraklasie. Zadebiutował w meczu przeciwko Wiśle Kraków wchodząc na boisko w 77. minucie.

Ogółem zaliczył wówczas 13 występów (12 liga + 1 PP). W Młodej Ekstraklasie rozegrał 12 spotkań i strzelił osiem goli. Po spadku Arki wrócił do Orkana Rumia, gdzie grał jeden sezon. Następnie dwa sezony spędził w Gryfie Wejherowo (w 2. lidze w 64 meczach zdobył 23 bramki). W sezonie 2014/15 grał w Chojniczance (31 spotkań/6 bramek). W sezonie 2015/16 zagrał w 31 meczach Arki w lidze. Zdobył siedem bramek, plus jedną w Pucharze Polski oraz jedną w 3. lidze.Jeszcze lepszy był ubiegły sezon - 2016/17. W 30 meczach Ekstraklasy zdobył 11 bramek, a w Pucharze Polski trzy, w tym pierwszą w finale z Lechem!=.

W sezonie 2017/18 w 34 meczach (liga, Puchar Polski i Liga Europy) zdobył osiem bramek. W tej rundzie do tej pory zagrał w ośmiu meczach (siedem liga + jeden Superpuchar) i zdobył bramkę.

Ogółem w Arce grał do tej pory w 127 spotkaniach i zdobył 31 bramek (24 w lidze, sześć w Pucharze Polski i jedną w Lidze Europejskiej).