Finał Pucharu Polski. Arka Gdynia - Legia Warszawa na żywo

Arka Gdynia gra z Legią Warszawa na PGE Narodowym w finale Pucharu Polski. Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego bronią trofeum. Śledź przebieg spotkania w eurosport.interia.pl i oceniaj piłkarzy!

Zobacz relację na żywo z finału Pucharu Polski Arka Gdynia - Legia Warszawa!

Taki składu finału PP mamy po raz pierwszy w historii rozgrywek. Zarówno Legia, jak i Arka, znają jednak smak triumfu. Stołeczny zespół zdobył to trofeum aż 18 razy, a ekipa z Gdyni dwa, w tym rok temu. W 2017 roku, również na Stadionie Narodowym w Warszawie, Arka po dogrywce pokonała Lecha Poznań 2-1.



Finaliści przystąpią do meczu w odmiennych nastrojach. Walcząca o mistrzostwo Polski Legia od czasu przejęcia funkcji trenera przez Chorwata Deana Klafuricia, który zastąpił swojego rodaka Romeo Jozaka, wygrała wszystkie trzy spotkania - dwa w Ekstraklasie oraz jeden w Pucharze Polski. W efekcie legioniści objęli prowadzenie w tabeli Ekstraklasy i mają szansę na sukces w PP.



Arka natomiast występuje w grupie spadkowej Ekstraklasy. Ostatnio podopiecznym Leszka Ojrzyńskiego nie wiedzie się zbyt dobrze. W sześciu meczach z rzędu (Ekstraklasa i PP) poniosła aż pięć porażek.



Finał PP miał początkowo sędziować Bartosz Frankowski. Arbitrem będzie jednak Piotr Lasyk, a o zmianie poinformował prezes PZPN Zbigniew Boniek, który, jak przyznał w oświadczeniu na stronie federacji, postanowił wystąpić do Polskiego Kolegium Sędziów o zmianę sędziego głównego finału po wydarzeniach z ostatniej kolejki Ekstraklasy.



Zwycięzca zapewni sobie prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europejskiej.