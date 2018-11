Bruk-Bet Nieciecza - Cracovia 2-0 w PP. Michał Helik: Na ligę będziemy gotowi

- Na odpadnięcie z Pucharu Polski najlepiej możemy odpowiedzieć wynikami w Ekstraklasie - podkreśla Michał Helik, obrońca Cracovii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bruk-Bet Termalica - Cracovia 2-0. Gol po meczu. Wideo TV Interia

Eurosport.Interia: Pierwszą bramkę straciliście po rzucie karnym za Pana zagranie piłki ręką. Należał się karny?



Michał Helik: Według mnie karnego nie było. Zupełnie nie widziałem piłki, całkowicie mnie zaskoczyła. Dużo zawodników skakało na pierwszym słupku i zauważyłem piłkę w ostatniej chwili, a ręce miałem złożone instynktownie. Dostałem w rękę, ale nie mogłem się tej piłki tam spodziewać.



Nie zmienia to faktu, że szczególnie pierwsza połowa była w waszym wykonaniu słaba.



- Próbowaliśmy konstruować ataki, ale z różnym skutkiem. W drugiej części rzut karny trochę nam pokrzyżował szyki. Później stworzyliśmy kilka składnych akcji, ale nie potrafiliśmy ich wykorzystać.



Dopiero po stracie bramki zaczęliśmy grać jak na zespół z Ekstraklasy przystało.



- Musieliśmy się rzucić do odrabiania strat i podeszliśmy wyżej. Szukaliśmy bramki, ale bardzo żałujemy, że się nie udało.



W sobotę gracie z Miedzią Legnica. Wystarczy czasu na regenerację?



- Na pewno, zresztą nie mamy wyjścia, więc nie ma się nad czym zastanawiać. Zrobimy na treningach wszystko, by się dobrze przygotować. Na pewno będziemy gotowi do walki o zwycięstwo.



A w trzy dni da się wymazać z głowy odpadnięcie z Pucharu Polski?



- Dobrze, że mecz z Miedzią przychodzi tak szybko, bo najlepiej możemy odpowiedzieć na boisku. Musimy skupić się na Ekstraklasie i tam punktować.



Rozmawiał w Niecieczy Piotr Jawor