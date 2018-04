Cracovia - Bruk-Bet Termalica. Michał Probierz: Musimy być przygotowani na brutalną grę

Cracovia zapewnili sobie utrzymanie w Ekstraklasie, ale trener Michał Probierz ostrzega piłkarzy przed niedzielnym starciem z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza: - Musimy być przygotowani na brutalną grę.

Cracovia niedawno przegrała 0-2 w Niecieczy i porażka ta przekreśliła jej szanse na awans do grupy mistrzowskiej. Trener Probierz nie zamierza wykorzystywać tego faktu, jako elementu motywującego zespół do rewanżu.

- W piłce jest tak, że to, co było wczoraj, dzisiaj jest już nieaktualne. Nie myślimy o niedzielnym spotkaniu w kategoriach rewanżu. Grupy mistrzowskiej nie przegraliśmy w Niecieczy, gdyż wcześniej w głupi sposób traciliśmy punkty w końcówkach innych spotkań - wyjaśnił szkoleniowiec "Pasów".

Cracovia ma bardzo niekorzystny bilans spotkań z Bruk-Betem. W sześciu meczach w Ekstraklasie "Pasy" zdołały zremisować tylko dwukrotnie i poniosły cztery porażki. Goście przyjadą do Krakowa mocno zdeterminowani, gdyż zajmują przedostatnie miejsce w tabeli i każda strat punktów przybliża ich do degradacji.

- Bruk-Bet, mimo porażki w ostatnim meczu ze Śląskiem, zagrał dobrze. Kuba Słowik wybronił wszystko, co mógł. Na pewno musimy być przygotowani, bo z tak brutalnie grającym zespołem jeszcze nie graliśmy. W naszym poprzednim meczu sędzia pozwolił im na wiele. Krzysiek Piątek od początku był faulowany przez Putiwcewa i nie było żadnej reakcji. Jovanović też kilka razy brutalnie potraktował naszych zawodników, a kartki dostawaliśmy my - przypomina Probierz.

Sytuacja kadrowa krakowskiego zespołu jest dobra. Po pauzie za kartki wraca stoper Ołeksij Dytiatjew. To spowoduje powrót na lewą obronę Michala Siplaka. Kamil Pestka, mimo poprawnego wstępu w Gdańsku, ma trafić na ławkę rezerwowych. Niepewny jest też występ bramkarza Michala Peszkovicia, który ma drobny uraz i w piątek nie trenował. Szkoleniowiec "Pasów" zapowiada też drobne zmiany w składzie.

- Każdy z zawodników mocno walczy o pierwszy skład - to widać na zajęciach. Na treningach zwracamy uwagę przede wszystkim na to, co my musimy poprawić. Chcemy lepiej rozgrywać piłkę i podejmować większe ryzyko przy konstruowaniu akcji. W dalszym ciągu tworzymy za mało sytuacji. Martwi mnie to, iż strzelamy niewiele bramek, ale trzeba być cierpliwym. Nie można całej ofensywy opierać na stałych fragmentach gry. Mam nadzieję, że praca, którą wykonujemy obecnie na treningach taktyczno-technicznych, da wymierne efekty w przyszłości - zapowiedział Probierz, który przyznał, że Cracovia jest zainteresowana pozyskaniem ofensywnego brazylijskiego (posiada też włoski paszport) piłkarza - Serginho.

Jest on zawodnikiem Santosu, ale obecnie przebywa na wypożyczeniu do America Futebol Clube de Belo Horizonte. Probierz, podczas ostatniej przerwy na reprezentację, przebywał w tym mieście i oglądał mecze miejscowych klubów.

Grzegorz Wojtowicz

