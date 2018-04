Cracovia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4-2 w 33. kolejce Ekstraklasy

Cracovia pokonała Bruk-Bet Termalikę Nieciecza 4-2 w meczu 33. kolejki Ekstraklasy, choć jeszcze w 82. minucie przegrywała 1-2! Hat-tricka w ciągu 10 minut ustrzelił Krzysztof Piątek.

Oba zespoły postawiły na otwartą grę i kibice nie mieli prawa narzekać na nudę. Cracovia szybko wypracowała pierwszą groźną okazję, jednak Michał Helik nie trafił czysto głową w piłkę i choć leciała tuż przy słupku, to Dariusz Trela zdążył rzucić się i ją odbić.



Po chwili Ołeksij Dytiatjew przypadkowo nadepnął na piętę Vladislavsowi Gutkovskisowi i napastnik gości upadł w polu karnym, a sędzia odgwizdał "jedenastkę". Samuel Sztefanik zachował zimną krew, zmylił bramkarza i pokonał go pewnym strzałem przy słupku.



W kolejnych minutach obrona "Pasów" zaliczyła kilka niepewnych interwencji, ale bez konsekwencji. Tymczasem w 16. minucie Antonini Czulina strzelił z 16 metrów, Trela odbił piłkę na bok, gdzie dopadł do niej Nicolai Brock-Madsen i dobił do siatki obok bezradnego już bramkarza "Słoników".

Oba zespoły grały ofensywnie, więc było sporo miejsca i okazji do wyprowadzania groźnych akcji. W 29. minucie Dytiatjew faulem powstrzymał Gutkovskisa, co sam przypłacił żółtą kartką, a cała drużyna utratą gola. Rafał Grzelak przymierzył z wolnego z 25 metrów i trafił idealnie w "widły". Piękny gol! Mocny kandydat do miana bramki kolejki.

Niecieczanie wysoko atakowali pressingiem, a Cracovia wyprowadzała kontry, jednak jej dośrodkowania w pole karne przecinali dobrze ustawiający się obrońcy. Najlepszą okazję do wyrównania przed przerwą miał Milan Dimun, ale strzelił z 16 metrów pół metra obok słupka.



Cracovia rozegrała efektowną akcję w 52. minucie i po ładnej wymianie podań przed szansą stanął Javier Hernandez, kopnął jednak obok słupka.

Cztery minuty później Helik sfaulował Gutkovskisa przed polem karnym, z wolnego strzelił Roman Gergel i piłka po rykoszecie trafiła w spojenie słupka z poprzeczką. Przewrotką próbował dobijać Sztefanik, ale nie trafił w bramkę.



Zdjęcie Zawodnik Cracovii Michał Helik (P) oraz Bartosz Szeliga (L) z Bruk-Betu Termaliki Nieciecza / Jacek Bednarczyk / PAP

Krakowianie byli bardzo blisko wyrównania w 64. minucie, gdy z czterech metrów główkował Miroslav Czovilo. Trela wykazał się niesamowitym refleksem i obronił! Jeszcze lepszą okazję miał dziesięć minut później Hernandez, ale spudłował z dziesięciu metrów.



Goście wcale nie mieli zamiaru bronić jednobramkowej zaliczki, ale końcówka należała do Cracovii, a konkretnie Krzysztofa Piątka.



W 81. minucie w polu karnym Dytiatjewa faulował Toivio i Piątek pewnym strzałem wykorzystał "jedenastkę". Pięć minut później trafił także z karnego (piłka po dośrodkowaniu Daniela Pika trafiła w rękę Grzelaka). Z kolei w doliczonym czasie gry dopadł do piłki zablokowanej po strzale Pika i nie dał szans bramkarzowi.

Cracovia mogła cieszyć się ze zwycięstwa, Piątek z hat-tricka i powiększenia konta strzeleckiego do 19 trafień, a niecieczanie - mimo że rozegrali naprawdę dobry mecz - musieli przełknąć gorycz porażki, która sprawia ich szanse na utrzymanie się w Ekstraklasie dramatycznie stopniały.

Mirosław Ząbkiewicz



Cracovia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4-2 (1-2)

Bramki:



0-1 Samuel Stefanik (6. karny)

1-1 Nicolai Brock-Madsen (16.)

1-2 Rafał Grzelak (29. wolny)

2-2 Krzysztof Piątek (82. karny)

3-2 Krzysztof Piątek (87. karny)

4-2 Krzysztof Piątek (90. + 2)



Żółta kartka - Cracovia: Ołeksij Dytiatjew, Milan Dimun, Diego Ferraresso. Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Mateusz Kupczak, Bartosz Szeliga, Rafał Grzelak, Artem Putiwcew. Czerwona - Roman Gergel (gdy siedział na ławce rezerwowych za obrażanie sędziego).



Sędzia: Mariusz Złotek (Gorzyce). Widzów 2 263.



Cracovia: Adam Wilk - Diego Ferraresso, Michał Helik, Ołeksij Dytiatjew, Michal Siplak - Milan Dimun (74. Daniel Pik), Miroslav Czovilo, Mateusz Wdowiak (60. Deniss Rakels), Javi Hernandez, Antonini Czulina (60. Krzysztof Piątek) - Nicolai Brock-Madsen.



Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Dariusz Trela - Bartosz Szeliga, Joona Toivio, Artem Putiwcew, Rafał Grzelak - Mateusz Kupczak, Vlastimir Jovanovic, Roman Gergel (83. Bartosz Śpiączka), Samuel Sztefanik (70. Florin Purece), Szymon Pawłowski (67. David Guba) - Vladislavs Gutkovskis.

