Cracovia. Dyskwalifikacja Michała Probierza wstrzymana

Probierz w końcówce meczu 30. kolejki Ekstraklasy Cracovia - Zagłębie Lubin został usunięty z ławki rezerwowych "Pasów", wskutek konfliktu z sędzią głównym spotkania. Komisja Ligi zdyskwalifikowała szkoleniowca za to zachowanie na dwa spotkania.



Trener krakowian odwołał się od decyzji KL, która skróciła zawieszenie do jednego meczu. Oznacza to, że pauza w starciu z Piastem była wypełnieniem całej kary i Probierz znów poprowadzi swój zespół w poniedziałek przeciwko Lechii Gdańsk.



Cracovia prowadzi w grupie spadkowej z trzynastoma punktami przewagi nad strefą spadkową i jest bliska zapewnienia sobie utrzymania w lidze.



