Cracovia. Filip Piszczek podpisał kontrakt z klubem

Filip Piszczek przechodzi z Sandecji Nowy Sącz do Cracovii. 23-letni napastnik podpisał kontrakt z krakowskim klubem do końca czerwca 2022 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Probierz po meczu Cracovia - Pogoń 1-4. Wideo INTERIA.TV

O tym, że Piszczek może trafić do "Pasów" mówiło się od pewnego czasu. W piątek Cracovia potwierdziła transfer. "Obserwowaliśmy Filipa i wpadł nam w oko. Jest młodym i wciąż rozwojowym piłkarzem, a ponadto ma predyspozycje, które pasują do Cracovii" - powiedział trener krakowskiego klubu Michał Probierz.



Piszczek był zawodnikiem Sandecji od 2013 roku. W zakończonym niedawno sezonie Ekstraklasy wystąpił w 32 spotkaniach, w których strzelił sześć goli. Sandecja nie zdołała się jednak utrzymać w gronie najlepszych.



"Bardzo cieszę się z tego, że Cracovia zdecydowała się na transfer z moim udziałem i że trafiłem do najstarszego klubu sportowego w Polsce. Kibice Sandecji i Cracovii żyją w przyjaźni i co więcej, można powiedzieć, że zamieniam "Pasy" na "Pasy". Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim kibicom, działaczom i pracownikom Sandecji za moje ostatnie lata. Jestem wdzięczny za to, że dano mi szansę występów w tym klubie. Życzę mojej dotychczasowej drużynie szybkiego powrotu do Ekstraklasy" - stwierdził nowy napastnik Cracovii cytowany na oficjalnej stronie klubu.



Według nieoficjalnych informacji, Piszczek nie będzie jedynym zawodnikiem, który zamieni Sandecję na Cracovię. "Pasy" zainteresowane są także pomocnikiem Adrianem Dankiem.

Reklama

RK



Końcowa tabela grupy spadkowej Ekstraklasy sezonu 2017/2018

Końcowa tabela grupy mistrzowskiej Ekstraklasy sezonu 2017/2018

Zdjęcie Filip Piszczek (z prawej) jeszcze w barwach Sandecji / Adam Warżawa / PAP