Cracovia. Klub podpisał umowę na dofinansowanie bazy w Rącznej

MKS Cracovia SSA poczynił kolejny krok w kierunku powstania nowoczesnej bazy szkoleniowej w Rącznej. Na realizację planowanego przedsięwzięcia klub otrzymał dofinansowanie w kwocie ośmiu milionów złotych, podano na stronie internetowej klubu. Stosowne dokumenty zostały podpisane przez zarząd klubu oraz wiceministra sportu i turystyki Pana Jarosława Stawiarskiego.

Cztery pełnowymiarowe boiska trawiaste, jedno pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko z halą pneumatyczną, boisko z podgrzewaną murawą, boiska do siatkonogi i bogata infrastruktura towarzysząca (m.in. szatnie, odnowa biologiczna, pokoje hotelowe) - tak właśnie ma wyglądać nowy ośrodek treningowy Cracovii w Rącznej. Planowana inwestycja została uwzględniona w tegorocznej edycji Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

"Cieszymy się, że ministerstwo zdecydowało o dofinansowaniu naszego projektu, gdyż pokazuje to, że obrany przez nas kierunek jest właściwy i doceniany przez innych. Słowa zamieniamy w czyny i krok po kroku realizujemy zadanie, jakim jest rozwój Cracovii" - powiedział profesor Janusz Filipiak, prezes MKS Cracovia SSA, cytowany przez stronę klubową.



Dzięki nowej bazie treningowej Cracovia będzie miała do swojej dyspozycji jedenaście boisk treningowych - cztery funkcjonujące obecnie w ośrodku przy ulicy Wielickiej oraz siedem w Rącznej.



Planowany koszt inwestycji, to około 31 mln złotych z czego 23 mln złotych pokryje MKS Cracovia SSA.



Zakończenie budowy w gminie Liszki, gdzie mieści się Rączna, zaplanowano na 2020 rok. Jeszcze w tym roku Cracovia rozstrzygnie przetarg na wykonanie prac budowlanych, które będą podzielone na trzy etapy.

