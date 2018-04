Cracovia. Krzysztof Piątek odejdzie po sezonie? "Oferta w okolicach czterech-pięciu mln euro"

Cracovia po sezonie straci prawdopodobnie swojego najlepszego strzelca. "Trzeba pogodzić się z tym, że nie zatrzymamy Krzyśka Piątka" - powiedział trener Michał Probierz w wywiadzie dla "Gazety Krakowskiej".

Zdjęcie Krzysztof Piątek /Jacek Łabędzki /East News

Piątek to najlepszy snajper "Pasów" w tym sezonie. Strzelił już 15 goli, w tym sześć z rzutów karnych. Daje mu to szóste miejsce w klasyfikacji strzelców Lotto Ekstraklasy.

Reklama

Cracovia może dużo zarobić na swoim napastniku.

"To jest raczej jasne, że dostanie zgodę na transfer, a z tego co słyszę kręci się oferta w okolicach czterech-pięciu milionów euro" - to jeszcze raz Probierz dla "GK".

"Pasy" pozyskały Piątka w sierpniu 2016 roku, a KGHM Zagłębie Lubin zarobiło na jego sprzedaży 500 tysięcy euro. Teraz jego wartość wzrosła więc dziesięciokrotnie.

Cracovia potrafi zarabiać na piłkarzach. Wystarczy tylko wspomnieć transfery Mateusza Klicha i Bartosza Kapustki. Ten pierwszy w lipcu 2011 roku został sprzedany do VfL Wolfsburg za 1,5 mln euro, natomiast "Kapi" w sierpniu 2016 roku trafił za pięć milionów euro do Leicester City, ówczesnego mistrza Anglii.

Zobaczymy, jak będzie w przypadku Piątka. 22-latek to były młodzieżowy reprezentant Polski (12 meczów, dwa gole), który jest w orbicie zainteresowań Adama Nawałki. Selekcjoner dorosłej kadry był na meczu Cracovii z KGHM Zagłębiem chyba nie tylko dlatego, że mieszka w Rudawie koło Krakowa.

Pawo



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Lotto Ekstraklasy