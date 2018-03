Cracovia. Michał Probierz o kontuzji Sipliaka: To klub go utrzymuje i płaci mu pensję

W Niecieczy w barwach Cracovii nie zagra Michal Sipliak, który wrócił do Krakowa z kontuzją, jakiej doznał meczu słowackiej młodzieżówki z Albanią. Michał Probierz, szkoleniowiec "Pasów", nie krył oburzenia wobec postępowania słowackiej federacji i tamtejszego trenera. - Dla mnie to jest skandal, że federacja słowacka nie pozwoliła mu wrócić wcześniej. Przecież to klub go utrzymuje i płaci mu pensję - podkreślił.

Piłkarze Cracovii po serii czterech kolejnych zwycięstw stanęli przed sporą szansą, aby wywalczyć awans do grupy mistrzowskiej Lotto Ekstraklasy. - Chcemy zrobić kolejny krok w tym kierunku - powiedział przed sobotnim meczem z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza trener "Pasów" Michał Probierz.

Cracovia jeszcze nigdy nie wygrała w Niecieczy, nawet gdy grała tam z Sandecją Nowy Sącz. Dlatego trener Probierz przestrzega przed nadmiernym optymizmem.

- Czeka nas bardzo ważne spotkanie, które może być kolejnym krokiem w walce o grupę mistrzowską. Wiem, że Bruk-Bet mocno ostatnio pracował nad defensywą, w sparingu z Koroną Kielce też tak grali, a na treningach ćwiczyli kontrataki z podaniami za linię obrony. Musimy być na to przygotowani, dlatego też zmienimy naszą taktykę - zapowiedział.

Sporym problemem dla Cracovii może być brak Miroslava Czovili, który pauzuje za żółte kartki. Być może po raz pierwszy w tym sezonie w podstawowym składzie znajdzie się miejsce dla Damiana Dąbrowskiego, który wraca do formy po zerwaniu więzadeł. Innym kandydatem do gry jako defensywny pomocnik jest Szymon Drewniak, ale on ostatnio nie trenował przez dwa dni z powodu choroby.

W Niecieczy nie zagra także Michal Sipliak, który wrócił do Krakowa z kontuzją, jakiej doznał meczu słowackiej młodzieżówki z Albanią. Probierz nie krył oburzenia wobec postępowania słowackiej federacji i tamtejszego trenera.

- Ostatni mecz graliśmy w Sandecją w trudnych warunkach atmosferycznych, przy silnym mrozie, a we wtorek Siplak miał dwa ciężkie treningi, wystąpił w pierwszym spotkaniu, a potem na siłę stawiano go na nogi, aby mógł zagrać w drugim. Przyjechał do nas z kontuzją, widać że mocno kuleje. Dla mnie to jest skandal, że federacja słowacka nie pozwoliła mu wrócić wcześniej. Przecież to klub go utrzymuje i płaci mu pensję - podkreślił Probierz.

Trener Cracovii podczas przerwy na mecze reprezentacji poleciał na dziewięć dni do Brazylii. Przebywał w Belo Horiznote i wrócił pod wrażeniem baz szkoleniowych tamtejszych klubów. Oglądał też kilka spotkań i wyselekcjonował grupę kilku młodych piłkarzy, którzy zostaną zaproszeni do Krakowa. Być może jeden z nich zostanie zawodnikiem "Pasów".

Sobotni mecz Bruk-Betu z Cracovią rozpocznie się w Niecieczy o godzinie 15.30.



W jesiennym spotkaniu pomiędzy tymi zespołami padł remis 1-1.

Zanim rozpoczną się piłkarskie emocje, kibice Cracovii będą mieli okazję o godzinie 12 na stadionie przy ul. Kałuży wziąć udział w tradycyjnym święceniu pokarmów wielkanocnych.

Grzegorz Wojtowicz