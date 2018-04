Cracovia. Michał Probierz zawieszony na dwa mecze

​Na czwartkowym posiedzeniu Komisji Ligi podjęto decyzję o ukaraniu trenera Cracovii Michała Probierza dyskwalifikacją na dwa mecze Lotto Ekstraklasy. Ponadto jeden mecz poza ławką rezerwowych spędzi asystent Probierza - Grzegorz Kurdziel.

Zdjęcie Michał Probierz / Jacek Bednarczyk /PAP