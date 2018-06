Cracovia. MSiT dofinansuje budowę bazy w Rącznej

Cracovia otrzyma osiem milionów złotych dofinansowania od Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z budową bazy szkoleniowej w Rącznej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cracovia. Michał Helik zaskoczony nagrodą. Wideo TV Interia

Cztery pełnowymiarowe boiska trawiaste, jedno pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko z halą pneumatyczną, boisko z podgrzewaną murawą, boiska do siatkonogi, łącznie siedem boisk piłkarskich i bogata infrastruktura towarzysząca (m.in. szatnie, odnowa biologiczna, pokoje hotelowe) - tak właśnie ma wyglądać nowy ośrodek treningowy Cracovii w Rącznej. Planowana inwestycja została uwzględniona w tegorocznej edycji "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu", organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Łączne dofinansowanie tej inwestycji wyniesie osiem milionów złotych.

Reklama

Poza ośrodkiem przy ul. Wielickiej 101, gdzie obecnie trenuje pierwsza drużyna oraz grupy młodzieżowe, już niebawem dołączy kolejny ośrodek treningowy którego budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku. Obecnie Pasy mają do dyspozycji cztery boiska w tym dwa pełnowymiarowe, jednak kompleks muraw powiększy się o dodatkowe siedem w związku z inwestycją w Rącznej.

- To będzie inwestycja pro publico bono, dedykowana głównie drużynom młodzieżowym. Zbudujemy mały stadionik, a więc boisko z trybunami, który będzie spełniał minimum trzecioligowe standardy. Na terenie centrum powstaną również cztery boiska treningowe oraz boiska z nawierzchnią sztuczną, do tego zaplecze szatniowo-sanitarne. Jesteśmy zdeterminowani, by zrealizować tę inwestycję - mówił prof. Janusz Filipiak podczas konferencji prasowej w 2016 roku, kiedy przedstawiano plany ośrodka.

Prof. Janusz Filipiak jest przekonany, że z bazy szkoleniowej skorzysta nie tylko klub: - Ogromnie cieszymy się, że nasz projekt został doceniony przez Ministerstwo. Wszystkie procedury związane z budową są w toku. Prace z pewnością zostaną rozpoczęte w tym roku. Ośrodek treningowy w Rącznej będzie jednym z najnowocześniejszych ośrodków tego typu w tej części Polski. Z kompleksu skorzysta nie tylko Cracovia, ale również lokalna społeczność. - mówi prof. Janusz Filipiak.