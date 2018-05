Cracovia. "Pasy" blisko swojego celu

Piłkarze Cracovii konsekwentnie realizują swój cel, jakim jest wywalczenie dziewiątego miejsca w Ekstraklasie. W przypadku zwycięstwa w piątkowym spotkaniu (początek godz. 18) ze Śląskiem Wrocław będą tego bardzo bliscy.

"Pasy" mają na swoim koncie 46 punktów i o sześć wyprzedzają Śląsk i Arkę Gdynia, z którą zmierzą się w następnej kolejce.

"Nie zgodzę się z opiniami, że obecną pozycję osiągnęliśmy właściwie bez wysiłku. Każdy walczy o to, żeby być najlepszym. Ja motywuję zawodników, ale oni sami też muszą się motywować i chcieć być lepszym z każdym kolejnym treningiem oraz meczem. W piłce trzeba cały czas iść do przodu" - nie ma wątpliwości trener Cracovii Michał Probierz.

W ostatnim spotkaniu z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza, wygranym 4-2, Probierz posadził na ławce najlepszego strzelca zespołu Krzysztofa Piątka. Ten jednak wszedł na ostatnie 30 minut i zdążył skompletować hat-tricka.

"W meczu z Bruk-Betem było sporo pozytywów. Dokonałem kilku zmian w składzie, ale to nie jest tak, że będziemy ciągle robić eksperymenty. Jeśli chodzi o napastników, to wszyscy rozumieją, że jest rywalizacja, ale chcemy być też fair w stosunku do Krzyśka Piątka, który walczy o koronę króla strzelców" - zapowiada Probierz.

Z Bruk-Betem na środku ataku szansę dostał Nicolai Brock-Madsen. Wypożyczony z Birmingham City Duńczyk spisał się dobrze i strzelił swojego pierwszego gola dla "Pasów". Jednak jego przyszłość w Cracovii nie jest jeszcze wyjaśniona. Probierz deklaruje, że chce przedłużyć wypożyczenie, ale problemem mogą być zarobki.

"Nie będzie nas stać, aby płacić mu tyle ile teraz zarabia, ale jeśli będzie taka możliwość, to postaramy się, aby u nas został. Nie chcemy, żeby pół roku pracy poszło na marne. Piątek zrobił postęp między innymi dzięki rywalizacji z nim. A gdyby latem Krzysiek odszedł, to Nicolai może za niego grać" - uważa Probierz.

W tym roku Cracovia spisuje się bardzo dobrze i spośród wszystkich zespołów ekstraklasy wywalczyła najwięcej punktów - 24. Również Śląsk ostatnio prezentuję niezłą formę, czego dowodem są trzy kolejne zwycięstwa.

"Śląsk odżył, zdobył dziewięć punktów i nabrał pewności siebie. Dwie bramki zdobyte w ostatnim meczu z Lechią przez Jakuba Koseckiego pokazują, że jest w dobrej formie. Również należy pogratulować Marcinowi Robakowi, który zdobył setnego gola w ekstraklasie, bo to - bez względu na ligę - spory wyczyn" - uważa Probierz.

Przeciwko Śląskowi, po pauzie za kartki, będzie mógł już zagrać skrzydłowy Sergei Zenjov. Do bramki może też wrócić Michal Peskovic, który ostatnio miał problemy zdrowotne.

W Cracovii coraz częściej myślą już o przyszłym sezonie i szukają nowych zawodników. Probierz ogląda nawet mecze klasy A. Efektem tego było zaproszenie na środowy trening z pierwszym zespołem dwóch piłkarzy - napastnika Łukasza Filipka ze Śledziejowic i skrzydłowego Grzegorz Płachta z Piasta Łapanów. Z kolei 16 maja w ośrodku treningowym Cracovii odbędzie się casting dla młodych piłkarzy.

"Zgłosiło się ich już sześćdziesięciu. Jak potwierdzą zgodę ze swoich macierzystych klubów, to zaprosimy ich na cały dzień, będą rozgrywali mecze między sobą. Wyróżniający się będą mieli szansę to zostać" - obiecuje Probierz, który planuje już także przygotowania do nowego sezonu. Wiadomo już, że drużyna wyjedzie na obóz do Słowenii.

Grzegorz Wojtowicz