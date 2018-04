Cracovia - Piast Gliwice 2-1 w 31. kolejce Ekstraklasy

Cracovia, która ma znacznie krótszą drogę do utrzymania w Ekstraklasie niż Piast, pokonała 2-1 gliwiczan w spotkaniu 31. kolejki. "Pasy" są wyraźnym liderem dolnej ósemki, a Piast wciąż ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.

Zdjęcie Zawodnicy Cracovii Milan Dimun (L) i Diego Ferraresso (P) oraz Thomas Hateley (C) z Piasta Gliwice / Jacek Bednarczyk /PAP

Stadion "Pasów", jak zwykle w ostatnim czasie, świecił pustkami, a jednym z widzów był trener Michał Probierz, zawieszony na dwa mecze za niewłaściwe zachowanie w poprzednim spotkaniu. Na ławce rezerwowych zastępował go jeden z asystentów Grzegorz Staszewski.

Jako pierwsi o włos od zdobycia bramki byli goście. W 17. minucie Michal Papadopulos uderzył instynktownie z kilkunastu metrów i piłka o centymetry minęła bramkę Cracovii.

Trzy minuty później doszło do mrożącej krew w żyłach sytuacji, gdy w środku pola zderzyli się głowami dwaj piłkarze gospodarzy: Miroslav Czovilo i Milan Dimun. Na szczęście po kilku chwilach bólu kontynuowali grę, a Dimun tuż przed przerwą został bohaterem miejscowych.

Końcówka pierwszej połowy należała do "Pasów" i to właśnie Dimun zdobył w 44. minucie "gola do szatni".

Po wrzutce z lewej strony Michala Siplaka nie popisali się bramkarz i obrońcy Piasta. Do odbitej przypadkowo piłki dopadł Michał Helik, z linii końcowej wycofał ją przed bramkę, a Dimun bez problemu posłał futbolówkę do siatki. Do przerwy 1-0.

Drugą odsłonę odważniej zaczęli gliwiczanie i po godzinie gry doprowadzili do remisu. Wprowadzony chwilę wcześniej na murawę Karol Angielski podał przed polem karnym do Szaszy Żivca. Ten uderzył z 25 metrów nie do obrony. Piłka wylądowała w górnym rogu bramki "Pasów".

Cracovia szybko otrząsnęła się z przewagi gości, a sporo ożywienia wniósł, wprowadzony w 63. minucie, Sergei Zenjov. Po jego akcji prawą stroną, Krzysztof Piątek huknął z narożnika pola karnego pod poprzeczkę bramki Piasta. Był to piękny strzał, choć Jakub Szmatuła minimalnie spóźnił się z interwencją.

"Pasy" mogły strzelić kolejne gole. Najpierw nad bramką gości główkował Czovilo. W 77. minucie "setkę" zmarnował Deniss Rakels, a znów ostatnim podaniem popisał się Zenjov.

Niewykorzystane sytuacje mogły błyskawicznie zemścić się na Cracovii. Z kilku metrów strzelał Angielski, a Peszković popisał się nieprawdopodobną interwencją, ratując swój zespół. W odpowiedzi Piątek z trzech metrów uderzał głową i trafił w poprzeczkę.

Po meczu powiedzieli:

Waldemar Fornalik (trener Piasta Gliwice): "Ubolewamy, że straciliśmy punkty w Krakowie. Spodziewaliśmy się trudnych sytuacji po stałych fragmentach i tak było. W pierwszej połowie bardzo dobrą sytuację miał Denis Gojko, potem Michal Papadopulos. Potem my sami zaprosiliśmy Cracovię do naszej bramki złymi interwencjami. Najpierw był aut, potem rzut rożny i straciliśmy gola.

- Po przerwie dobrze zareagowaliśmy, doprowadziliśmy do wyrównania, ale znowu niefrasobliwość przy rzucie wolnym sprawiła, że padła bramka dla Cracovii. Wyrównać mógł jeszcze Karol Angielski, bo strzelał praktycznie do pustej bramki.

- Po tej porażce musimy patrzeć na wyniki innych zespołów, ale przed nami jeszcze sześć spotkań. W tych spotkaniach musimy być bardziej skuteczną drużyną i zacząć punktować".

Grzegorz Staszewski (asystent trenera Cracovii Michała Probierza): "Chciałbym podziękować drużynie za zaangażowanie, determinację i zachowanie koncentracji, bo wiadomo jak jej brak zakończył się dla nas w poprzednim spotkaniu.

- Dziękuję także kibicom. Tym którzy byli na stadionie i tym, którzy poza nim wspierają Cracovię. Dziękuję również drużynie Piasta, bo udało się nam wspólnie stworzyć ciekawe widowisko.

- Moja rola w drużynie się nie zmienia. Jestem asystentem trenera Probierza, choć była presja i trema, ale to świadczy o tym, że zależy nam na pewnych sprawach. Miałem kontakt z trenerem Probierzem, to on przygotowywał zespół na ten mecz. Nie było miejsca na trenerską improwizację.



Cracovia - Piast Gliwice 2-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Milan Dimun (44.), 1-1 Sasza Żivec (60.), 2-1 Krzysztof Piątek (66.)

Żółte kartki - Cracovia Kraków: Ołeksij Dytiatjew. Piast Gliwice: Michal Papadopulos, Mikkel Kirkeskov.

Sędzia: Paweł Gil (Lublin). Widzów 2 147.

Cracovia: Michal Peskovicz - Diego Ferraresso, Michał Helik, Ołeksij Dytiatjew, Michal Siplak - Miroslav Czovilo, Milan Dimun, Mateusz Wdowiak (63. Sergei Zenjov), Javi Hernandez, Antonini Czulina (67. Deniss Rakels) - Krzysztof Piątek (93. Nicolai Brock-Madsen).

Piast Gliwice: Jakub Szmatuła - Martin Konczkowski, Urosz Korun, Jakub Czerwiński, Mikkel Kirkeskov - Tom Hateley (81. Martin Bukata), Tomasz Jodłowiec, Denis Gojko (56. Karol Angielski), Sasza Żivec, Gerard Badia (76. Joel Valencia) - Michal Papadopulos.



WS

