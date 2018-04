Cracovia. Probierz: Piątek będzie warty 30 mln euro, to samo mówiłem o „Lewym”

- Jak nie będzie satysfakcjonującej umowy, to Piątek zacznie nowy sezon z nami i dopiero później go ktoś weźmie. Jak ktoś nie wyłoży za Krzyśka od trzech do pięciu milionów euro, to za parę lat będzie musiał zapłacić za niego 30 mln euro. Kiedyś mówiłem to samo Lewandowskim. Widzę jak Krzysiek pracuje, trzymam kciuki za niego. Później niektórzy mogą żałować, że Piątka z Polski nie wykupili za grosze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Probierz przed meczem z Lechią. Wideo INTERIA.TV

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Lechia Gdańsk - Cracovia!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Talent Krzysztof Piątka pod skrzydłami Michała Probierza rozwinął się niesamowicie. Pozyskany z Zagłębia Lubin 22-latek strzela jak na zawołanie, żaden spośród Polaków grających w Ekstraklasie nie ma tylu goli, co on (16). Wiele wskazuje na to, że już latem "Pasy" mogą dobić kolejnego lukratywnego interesu, po sprzedaniu do Leicester za ponad pięć milionów euro Bartosza Kapustki. Wciąż młody, silny fizycznie i skuteczny Polak może być łakomym kąskiem chociażby dla klubów Serie A, które rozkręcają modę na piłkarzy znad Wisły. Kolejnym tego dowodem była sprzedaż Pawła Jaroszyńskiego z Cracovii do Chievo Werona za pół miliona euro.

- Z Krzyśkiem Piątkiem często rozmawiam. On wie, że jak się chce rozwinąć, to musi pracować nad sobą codziennie i on to robi - chwali Probierz.

Opiekun Cracovii myśli już o poszukiwaniach następcy Piątka. W ramach tej akcji coraz częściej będzie stawiać na 18-latka Sebastiana Struzika (Probierz: "Strzela gola za golem w juniorach, musi poprawić regularność") i Nicolaia Brocka-Madsena.

- Madsena ciężko ocenić, jest wypożyczony i przy Krzyśku Piątku ciężko mu błyszczeć. Można go pochwalić za profesjonalizm - on nigdy nie zlekceważył obowiązków - tłumaczy trener "Pasów".

Zdjęcie Krzysztof Piątek / Jacek Bednarczyk / PAP

Cracovia stworzyła listę kandydatów, jakich będzie chciała latem sprowadzić, by wzmocnić ofensywę.

Na razie Probierz nie będzie wstawiał juniorów do pierwszego zespołu, gdyż mają na głowie rywalizację o czołową trójkę w Centralnej Lidze Juniorów.

- Gdy będą mieli przewagę w CLJ, to jednego czy drugiego będziemy promować, ale nic na siłę, bo byłoby to nie fair wobec innych zespołów, które grają w Ekstraklasie. Eksperymentalny skład nie jest nikomu potrzebny - zaznaczył trener.

W Pro Junior System Cracovia zajmuje trzecie miejsce, premiowane nagrodą 600 tys. zł.

- Ale jeśli zajmie się dwa miejsca niżej Ekstraklasie, to traci się 600 tys. zł, więc warto wywalczyć dziewiąte miejsce - stawia cel swym piłkarzom Probierz.

- Chcemy grać jak najlepiej, więc dlaczego ci, którzy są lepsi mają ustępować miejsca słabszym. Szkoda, że wprowadzaniem młodzieży polska piłka nie zajęła się 20 lat temu, gdy ja zacząłem o tym mówić - dodał z przekąsem.

Michał Białoński

Wyniki, terminarz i tabela grupy spadkowej Ekstraklasy