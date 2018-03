Cracovia - Sandecja 2-1 w 28. kolejce Ekstraklasy

Śnieg nie zniechęcił piłkarzy obu drużyn. Cracovia i przemeblowana Sandecja stworzyły ciekawe widowisko w 28. kolejce Ekstraklasy. Minimalnie lepsze były „Pasy”. Miały w składzie Krzysztofa Piątka, który pierwszego gola strzelił, a drugiego wypracował.

Zdjęcie Krzysztof Piątek zdobywa gola na 1-0. Dawid Szufryn za nim nie zdążył. /Stanisław Rozpędzik /PAP

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Cracovia - Sandecja Nowy Sącz!

"Pasy" odniosły czwarte zwycięstwo z rzędu i zbliżyły się do awansu do czołowej "ósemki". Sandecja w tym roku jeszcze nie wygrała, ale w Krakowie sprawiła o niebo lepsze wrażenie niż w poprzednich meczach.

W drugiej połowie doszło do potężnego zderzenia głowami Antoniniego Czuliny i Dawida Szufryna. Pomocnik "Pasów" miał rozciętą głowę, przez co musiał opuścić boisko, choć wszedł na nie ledwie chwile wcześniej. Szufryn był nie lada twardzielem. Początkowo się nie ruszał, ale pozbierał się, dostał okład lodowy na głowę i wrócił do gry, a za moment próbował główkować! Co za twardziel!





Trener Sandecji Kazimierz Moskal zrobił niemal wszystko, by jego zespół tego meczu nie przegrał. Zmienił bramkarza (Dawid Pietrzkiewicz za Michała Gliwę) i przestawił ekipę do gry trójką z tyłu. Wszystko po to, by zatrzymać asa atutowego Cracovii - Krzysztofa Piątka.

Sandecja broniła się głęboko i wypadała do szybkich kontr, napędzanych głównie przez Zbigniewa Małkowskiego. Gdyby tylko Filip Piszczek i Patrik Mraz mieli lepiej nastawione celowniki, to po akcjach lewą flanką sądeczanie mogli prowadzić po pół godzinie gry.

Cracovia jednak dominowała i wykorzystywała całą szerokość boiska, by zdemontować defensywę gości. W ten sposób też gospodarze objęli prowadzenie w meczu. Javier Hernandez podał na lewo do Michala Siplaka, ten dośrodkował na bliższy słupek, a Piątek zagłówkował szczupakiem i piłka, po rękach Pietrzkiewicza, wpadła do bramki.

- Ciężko było, obrońca był blisko, ale szczupakiem go wyprzedziłem i nawet nie widziałem jak ta bramka padła, grunt, że padła - podkreślił Krzysztof Piątek.

- Musimy poprawić grę w drugiej połowie i zrobimy to - deklaruje Patrik Mraz.

W drugiej połowie wydawało się, że "Pasy" rozstrzygnęły rywalizację w 77. min, gdy po podaniu z rzutu wolnego Javiera Hernandeza piłka trafiła pod nogi Piątka, a ten z ostrego skierowałby piłkę do siatki, ale tuż przed bramką dobił ją Milan Dimun i to jemu zapisano gola.

Cracovia prowadziła 2-0 i miała spokój, jednak błyskawicznie, po podaniu z rzutu rożnego Macieja Małkowskiego, strzałem głową z pięciu metrów kontaktowe trafienie dał gościom Filip Piszczek. Sandecja do końca próbowała wyrównać, ale nie miała armat.



Michał Białoński

