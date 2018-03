Cracovia - Sandecja i Śląsk - Wisła Płock w meczu 28. kolejki Ekstraklasy NA ŻYWO

Cracovia podejmuje Sandecję Nowy Sącz, a Śląsk Wrocław gra u siebie z Wisłą Płock w meczach 28. kolejki Ekstraklasy. Śledź przebieg spotkań w eurosport.interia.pl i oceniaj piłkarzy.

Zdjęcie Cracovia odniosła ostatnio trzy zwycięstwa z rzędu. Czy będzie czwarte? /Marcin Bielecki /PAP

Cracovia ostatnio prezentuje się wyśmienicie. Podopieczni Michała Probierza odnieśli trzy zwycięstwa z rzędu i są coraz bliżej awansu do grupy mistrzowskiej. Kontynuacja passy jest jak najbardziej możliwa, bo pod Wawel przyjechała ostatnia drużyna tabeli. Piłkarze Kazimierza Moskala mają nóż na gardle i jeśli marzą o występach w Ekstraklasie w przyszłym sezonie, to muszą z Cracovią wygrać.



Faworytem pojedynku we Wrocławiu jest Wisła Płock. "Nafciarze" wygrali z Koroną oraz Bruk-Betem Termalicą i mają chrapkę na kolejny komplet punktów.

