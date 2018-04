Cracovia - Zagłębie. Probierz: chcemy wywalczyć dziewiąte miejsce

Dla piłkarzy Cracovii mecz 30. kolejki Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin miał być spotkaniem o awans do grupy mistrzowskiej. Porażka 0-2 z Termaliką przekreśliła te szanse. Trener Michał Probierz postawił przed zespołem nowy cel. "Chcemy zająć dziewiąte miejsce" – deklaruje.

Szkoleniowiec "Pasów" wciąż jednak przeżywa niepowodzenie w Niecieczy.

"Nie jesteśmy zadowoleni, bo sprawę awansu mieliśmy w swoich rękach i ją straciliśmy. Pretensje mamy tylko do siebie. Ja też ma duże pretensje do siebie, bo obawiałem się o formę zawodników, którzy wrócili z pobytu na kadrach. Miałem możliwości, aby ich zastąpić, ale nie zrobiłem tego. Po spotkaniu każdy jest jednak mądry. Mogę tylko przeprosić kibiców, bo zagraliśmy katastrofalnie, był to prawdopodobnie najgorszy nasz mecz, odkąd objąłem drużynę" – bił się w piersi Probierz, który jednak chce już budować drużynę pod kątem przyszłego sezonu.

"Musi pojawić się jeszcze większa mobilizacja, trzeba pracować tak, żebyśmy mieli zespół, który w przyszłym sezonie będzie grał o wyższe cele" – podkreślił.

Probierz zdaje sobie sprawę z tego, że drużyna jest w dołku psychicznym i trzeba ją odpowiednio przygotować do najbliższego meczu z Zagłębiem oraz do walki w grupie spadkowej. Poza tym rywale z Lubina będą wyjątkowo zmobilizowani, gdyż nawet remis zapewni im awans do czołowej "ósemki".

"Czeka nas trudny mecz, musimy mentalnie postawić zawodników na nogi. Chcemy mieć jak najlepszą pozycję wyjściową przed rundą finałową. Chcemy grać jak najlepiej w każdym spotkaniu, by zająć dziewiąte miejsce. Musimy być jednak bardzo czujni. Piłka nożna uczy pokory. Trzeba jeszcze zapracować sobie na utrzymanie" - przestrzega Probierz.

Sytuacja kadrowa zespołu jest dobra. Do normalnych treningów powrócił już Michal Siplak, na którego brak w spotkaniu z Bruk-Betem Probierz bardzo narzekał. W najbliższych miesiącach rehabilitację, po zerwaniu więzadeł przednich w prawym kolanie, będzie przechodził Damian Dąbrowski. Zawodnik ten ma ogromnego pecha, gdyż mecz w Niecieczy był jego pierwszym występem w podstawowym składzie, po zakończeniu rehabilitacji związanej z podobną kontuzją, tyle że w lewej nodze.

Probierz myśli nie tylko o pozyskiwaniu do Cracovii nowych zawodników, ale szuka także młodych trenerów i w tym celu zaprasza chętnych na szkoleniowy staż.

"Będzie trwał tydzień, dokładny termin jeszcze zostanie ustalony. Warunek jest jeden - trzeba posiada uprawnienia na poziomie minimum UEFA B. Szukamy dobrych trenerów i ludzi, którzy pomogą rozwijać się Cracovii. Staż będzie nieodpłatny" – wyjaśnił Probierz.

Sobotni mecz z Zagłębiem rozpocznie się o godzinie 18. W poprzednim spotkaniu tych drużyn w Lubinie Cracovia wygrała 2-1.