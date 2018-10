Korona Kielce - Cracovia. Probierz: Przed nami trudne spotkania

- W Kielcach musimy być do bólu skuteczni - uważa Michał Probierz, trener Cracovii. Jego drużyna w niedzielę (godz. 15.30) zmierzy się na wyjeździe z Koroną. Relacja na Eurosport.Interia.

Probierz i jego drużyna złapali oddech. Po kilku słabych spotkaniach i przegranej z Wisłą Kraków, w poniedziałek Cracovia w końcu wygrała. Zwycięstwo było o tyle ważne, że odniesione nad Górnikiem Zabrze i dzięki temu krakowianie odbili się od dna, spychając na ostatnią pozycję właśnie zawodników Marcina Brosza.

- To było bardzo trudne spotkanie, kosztowało nas wiele zdrowia. Zawodnicy walczyli o każdy metr, a po meczu statystyki potwierdziły, że to był mecz o jednym z wyższych parametrów pod względem sprintów - zaznacza Probierz i dodaje:

- Ta wygrana to światełko w tunelu, choć cały czas nas boli, że przegraliśmy derby. W 4 meczach zdobyliśmy 7 punktów i jest to kroczek do przodu - uważa szkoleniowiec.

Gra, a przede wszystkim pozycja Cracovii jest jednak zdecydowanie poniżej oczekiwań. Zresztą wyraz tego dali na ostatnim meczu kibice. Oberwało się wszystkim - od prezesa Janusza Filipiaka, po trenera Probierza.

Szkoleniowiec ma jednak nadzieję, że przynajmniej sportowo uda się sporo zmienić.

- Choć teraz czekają nas bardzo trudne spotkania - zaczynamy z Koroną, później Puchar Polski w Niecieczy, a następnie mecz z Miedzą Legnica - wylicza Probierz.

Szczególnie trudne może być właśnie niedzielne spotkanie, bo Korona w tym sezonie nie spuściła z tonu i grając przeciętnym składem zajmuje siódme miejsce.

- To wybiegany zespół, która gra agresywnie, do tego mają stabilny skład. Decydujące może być zaangażowanie - uważa Probierz i dodaje:

- W Kielcach przede wszystkim musimy być skuteczni i od samego początku bardzo skoncentrowani. Jeśli tam ma się nawet drobną sytuację, to trzeba ją wykorzystać - dodaje trener Cracovii.

Probierz będzie mógł już skorzystać z Cornela Rapy (wraca po pauzie za kartki), ale kontuzjowani są Milan Dimun (przeszedł operację łąkotki i będzie pauzował kilka tygodni) oraz Gerard Oliva (trenuje indywidualnie po zerwaniu więzadeł).

- Przed meczem z Koroną znaki zapytania mam na trzech pozycjach - podkreśla Probierz.

Wygląda na to, że na dobre do bramki wskoczył także Michał Pesković, który wygryzł ze składu Macieja Gostomskiego.

- Mam pewien klucz obsadzania pozycji bramkarza, ale nie chcę go zdradzać. Na dziś Michał broni, zagrał dobrze z Górnikiem, dał nam spokój i pewność. Mam równorzędnych bramkarzy i oby zdrowo rywalizowali - ucina Probierz.

Piotr Jawor