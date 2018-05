W Krakowie otwarto nową halę Cracovii i Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych

Halę 100-lecia KS Cracovii oraz Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych otwarto w czwartek w Krakowie. Budowa nowoczesnego obiektu trwała ponad dwa lata i kosztowała 45,5 mln zł.

W sportowej Hali 100-lecia KS Cracovii mieści się nowoczesne Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych. Obiekt znajduje się przy al. Focha 40, naprzeciwko Błoń. Operatorem obiektu, będącego własnością gminy miejskiej Kraków, jest Klub Sportowy Cracovia 1906. Z wielofunkcyjnej hali będą mogli korzystać także sportowcy i młodzież szkolna bez niepełnosprawności.

- Dzisiaj nastąpił historyczny moment w dziejach klubu. Marzenie wielu pokoleń biało-czerwonego klubu wreszcie się ziściło - mówił podczas uroczystości otwarcia obiektu Antoni Smoleń, prezes KS Cracovia 1909.

Marcin Królikowski, szef sekcji szermierczej w nowo otwartym Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych powiedział, że jest to chyba pierwszy tego typu obiekt w Małopolsce. - Taki ośrodek był potrzebny, bo zdawało się, że Kraków jakby trochę zapominał o sporcie dla osób niepełnosprawnych - powiedział i porównał Centrum do ośrodków szwajcarskich.

- To jest wyjątkowa hala. Miejsce dla osób niepełnoprawnych, które nie tylko oglądają sport, ale go czynnie uprawiają. Mam tu na myśli także paraolimpijczyków, dla których będzie to centrum przygotowań do ważnych startów - mówił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Ocenił także, że krakowskie Błonia, nieopodal których jest Centrum, wyglądają teraz zupełnie inaczej niż kilka lat temu. - Są obudowane obiektami sportowymi, mamy nowe stadiony Wisły i Cracovii, teraz otwieramy Halę 100-lecia i Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych. Wszystkie te obiekty to inwestycje miejskie - podkreślił.

Zdjęcie Nowa hala Cracovii / ANDRZEJ BANAS / POLSKA PRESS / East News

Sercem Hali 100-lecia jest duża sala gier (o wym. 44 x 26 m), na której można rozgrywać mecze i organizować zawody większości dyscyplin halowych. Trybuny pomieszczą ok. 800 widzów, można też wyznaczyć miejsce dla kilkudziesięciu wózków inwalidzkich. W hali znajdują się także m.in. zaplecze rehabilitacyjno-sanitarne i siłownia, sala konferencyjna, taras widokowy oraz kawiarnia.

Płaski dach hali pokryto zielenią. Powstał w ten sposób ogromny taras (700 m kw.), na który można wjechać dzięki pochylni - co istotne, rampa najazdowa umożliwia osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich przedostanie się z poziomu terenu na dach budynku całkowicie o własnych siłach, bez użycia windy.

Ze względu na wysokość zabudowy płyta boiska została położona na głębokości ok. 4 m pod poziomem terenu. To prawdopodobnie - czytamy w opisie projektu hali - najgłębiej osadzone boisko hali sportowej w Polsce (poza kopalniami - Bochnia czy Wieliczka). Jest to rozwiązanie rzadko spotykane przy projektowaniu tego typu obiektów.

Hala jest w połowie przeszkolona, dzięki czemu z wewnątrz widać otaczającą ją wkoło zieleń. Na elewacjach i w budynku jest 1000 m kw. szklanych fasad i przeszkleń. Innym interesującym elementem jest elewacja ze stali Cor-Ten. To gatunek stali o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, w tym korozję.

Lokalizacja obiektu zapewnia dogodny dostęp użytkownikom i widzom wydarzeń sportowych i kulturalnych. Spod hali są szybkie połączenia z kolejowym Dworcem Głównym, z Portem Lotniczym Kraków-Balice oraz łatwy dostęp do komunikacji miejskiej. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, była Skanska SA. Obiekt zaprojektowało Biuro Projektów Lewicki Łatak.

Hala przy al. Focha znalazła się na liście obiektów o szczególnym znaczeniu dla kultury fizycznej i otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 13 mln zł. Resztę kosztów - ok. 32,5 mln zł - pokryła Gmina Miejska Kraków.