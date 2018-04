Cracovia - Piast Gliwice. Michał Probierz: Nie można pokazywać emocji? Wideo

- Nie jestem taki, że teraz będą udawał, że nic na tym meczu nie robiłem. Po stracie bramki kopnąłem w reklamy i za to zostałem ukarany. Ale co, teraz to już nawet nie można emocji pokazywać? Za to dostaje się dwa mecze? - denerwował się trener Michał Probierz, który został ukarany przez Komisję Ligi dyskwalifikacją na dwa mecze.