Korona - Cracovia 0-1. Probierz po meczu. Wideo

- Muszę pochwalić zawodników za zaangażowanie, bo to powinno być jako pierwsze w każdym meczu i to dzisiaj potwierdzili, walczyli o każdą piłkę z determinacją, wybijali piłki, to jest bardzo ważne w grze zespołowej - skomentował Michał Probierz, trener Cracovii po wyjazdowym zwycięstwie z Koroną Kielce 1-0. - Pierwszy raz po 13 kolejkach, jak człowiek spojrzy w tabelę, to nie jesteśmy na miejscu spadkowym i to jest akurat bardzo istotne.