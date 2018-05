Damian Kądzior zostanie piłkarzem Lecha Poznań

Niecodziennie zdarzają się duże transfery między polskimi klubami w Ekstraklasie, bo i nikt nie chce wzmacniać konkurencji. Tym razem mamy wyjątek: Górnik Zabrze sprzedaje do Lecha Poznań reprezentacyjnego pomocnika Damian Kądziora.

Informację o tym podał jako pierwszy Tomasz Włodarczyk, dziennikarz "Przeglądu Sportowego". Damian Kądzior po sezonie zamieni Górnika Zabrze na poznańskiego Lecha. Kolejorz za transfer reprezentanta Polski zapłaci tylko 400 tysięcy euro, bo taką miał klauzulę odejścia w kontrakcie.

25-letni Damian Kądzior jest wychowankiem Jagiellonii Białystok, a w Górniku Zabrze gra od tego sezonu. Do klubu trafił z Wigier Suwałki i szybko stał się jednym z kluczowych zawodników śląskiej ekipy. W Zabrzu pomocnik spisuje się tak dobrze, że selekcjoner Adam Nawałka zdecydował się powołać go do reprezentacji i piłkarz walczy o wyjazd na mundial z Biało-Czerwonymi.



Na razie ani piłkarz, ani kluby nie potwierdziły informacji o transferze Damiana Kądziora.



