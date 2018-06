Górnik Zabrze. Adam Ryczkowski wykupiony z Legii Warszawa

Napastnik Adam Ryczkowski został piłkarzem Górnika Zabrze. 21-letni napastnik podpisał w dwuletni kontrakt - poinformował zabrzański klub.

Ryczkowski grał ostatnio w pierwszoligowej Chojniczance, dla której strzelił osiem goli. Górnik wykupił go z Legii Warszawa, płacąc ekwiwalent za wyszkolenie.



W poniedziałek przeszedł testy medyczne i późnym popołudniem złożył podpis pod kontraktem z 14-krotnym mistrzem Polski.



Młodzieżowy reprezentant Polski w swojej krótkiej piłkarskiej karierze zdążył już również zdobyć bramki w meczach Ekstraklasy, Superpucharze Polski a nawet Lidze Młodzieżowej UEFA. Ma na swoim koncie mistrzostwo i Puchar Polski w barwach Legii.



W poniedziałek wyjechał do Ustronia, by dołączyć do nowych kolegów na trzydniowym zgrupowaniu.