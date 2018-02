Górnik Zabrze. Bramkarzowi Grzegorzowi K. grozi do trzech lat pozbawienia wolności

Trudna sytuacja bramkarza Górnika Zabrze Grzegorza K. Dziś, za bójkę po niedzielnym meczu we Wrocławiu, stanie przed prokuratorem. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Zdjęcie Grzegorz K. ma poważne kłopoty /Fot. Przemysław Szyszka /East News

Na mecz do Wrocławia pojechało ponad dwa tysiące kibiców klubu z Zabrza, którzy zajęli cały sektor wrocławskiego stadionu. Po niedzielnym meczu, który zakończył się wynikiem 1-1, policja zatrzymała piątkę pseudokibiców. Wśród nich była dwójka fanów Górnika, w tym bramkarz zabrzan Grzegorz K., który dziś stanie przed prokuratorem.



- Potwierdzam informację o zatrzymaniu pięciu osób, trzech związanych z wrocławskim klubem i dwóch z klubem z Zabrza. Personaliów tych osób ujawnić nie mogę. Co do okoliczności zdarzenia, to doszło do bójki i szybkiej interwencji policji w celu niedopuszczenia do eskalacji tego zdarzenia. Niektóre z zatrzymanych osób miały prawie 2 promile alkoholu. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu - informuje nadkomisarz Krzysztof Zaporowski z Sekcji Prasowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.



Podejrzanym postawiono zarzut z artykułu 158 Kodeksu Karnego tj. udziału w bójce. Dzisiaj mają stanąć przed prokuratorem. Grozi im kara pozbawienia wolności do trzech lat.



Oświadczenie w całej sprawie wydał zarząd Górnika. "Klub w chwili obecnej nie posiada żadnych informacji odnośnie przedstawionego tematu. Jeżeli takowe się potwierdzą, wówczas sprawa zostanie przez Klub szczegółowo i wnikliwie przeanalizowana. Grzegorza K. nie było w kadrze meczowej na niedzielny mecze ze Śląskiem Wrocław, a zespół Górnika szczęśliwie i bez żadnych problemów wrócił po zakończeniu spotkania do Zabrza" - napisano w komunikacie udostępnionym mediom.



Grzegorz K. dalej jest w kadrze klubu z Zabrza, ale przegrywa rywalizację o miejsce w zespole z Tomaszem Loską oraz Wojciechem Pawłowskim, choć w pierwszej części sezonu zdarzały się mecze, że siedział na ławce rezerwowych. Ostatnie spotkanie w Ekstraklasie rozegrał w maju 2016 roku. Łącznie, w najwyższej klasie rozgrywkowej, wystąpił w 72 grach. Z Górnikiem ma ważny kontrakt do końca czerwca tego roku.



SW



