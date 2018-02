Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica 3-0 w meczu 23. kolejki Ekstraklasy

Z kim mieli się przełamać, jak nie z rozbitym zespołem z Niecieczy? W ostatnim meczu 23. kolejki Ekstraklasy zabrzanie pewnie pokonali u siebie Bruk-Bet Termalica 3-0. Bramki dla Górnika zdobywali Łukasz Wolsztyński, Rafał Kurzawa i Damian Kądzior. Po kolejnej porażce na włosku wisi posada trenera Macieja Bartoszka.

Przed meczem w Zabrzu głośno było o kiepskiej atmosferze w zespole z Niecieczy, który podobnie jak zabrzanie, zaliczyli falstart w pierwszym wiosennym meczu. O ile jednak Górnik jest w czołówce, to Termalica stacza się w ligowej tabeli. W tej sytuacji, na włosku wisi posada trenera Macieja Bartoszka, który ma nie panować nad podzieloną szatnią, gdzie dominują obcokrajowcy. Szkoleniowiec drużyny z Małopolski, przed starciem z Górnikiem mówił zresztą, że wszystkiego należy się spodziewać.



Jedenastka z Zabrza przystąpiła do gry w mocno zmienionym składzie, w stosunku do przegranego, przed niewiele ponad tygodniem starcia z Wisłą Płock (2-4). Do wyjściowego składu wrócili przede wszystkim pauzujący wcześniej za kartki i z powodu urazów obrońcy: Dani Suarez, Mateusz Wieteska i Michał Koj.



Spotkanie zaczęło się od ataków miejscowych i rzutu wolnego w wykonaniu Łukasza Wolsztyńskiego. Napastnik Górnika trafił jednak w mur graczy rywala. Gracze Termaliki odpowiedzieli dobrą akcją w wykonaniu Vlastimira Jovanovicia oraz minimalnie niecelnym uderzeniem w wykonaniu Davida Guby w 8. minucie. Kilka minut później, również obok bramki strzeżonej przez Tomasza Loskę, uderzał z kolei Joona Toivio.



Górnik celny strzał zaliczył w 18. minucie, kiedy głową trafi Igor Angulo. Bramkarz gości Jan Mucha, który zastąpił między słupkami Dariusza Trelę, był jednak na miejscu. Siedem minut później dobrą akcją popisał się z kolei Dani Suarez. Środkowy obrońca włączył się do akcji ofensywnej, piłka trafiła pod nogi Wolsztyńskiego, który dobrze przymierzył. Mucha popisał się jednak dobrą interwencją.



W 30. minucie było już 1-0 dla jedenastki z Zabrza. Popisową akcję przeprowadził duet Angulo - Wolsztyński. Ten pierwszy świetnie dograł koledze, który z kilku metrów umieścił piłkę w siatce. To trafienie numer cztery Wolsztyńskiego w tym sezonie, w tym drugie w tym roku.

Drużyna z Niecieczy odpowiedziała celnym trafieniem zza pola karnego Mateiego, ale Loska nie miał kłopotów ze złapaniem futbolówki. Goście starali się odrobić straty, ale niewiele z tego wynikało.



Druga połowa zaczęła się od mocnego uderzenia zabrzan. W 53. minucie ze świetnej strony pokazał się Rafała Kurzawa. Pociągnął kilkanaście metrów i kiedy wydawało się, że będzie podawał do dobrze ustawionego Angulo, huknął z osiemnastu metrów tak, że Jan Mucha, po raz drugi musiał wyciągać piłkę z siatki.



Po stracie drugiego gola trener Bartoszek wprowadził na boisko Nika Kwantaliani i Bartosza Szeligę, ale losów meczu nie udało się już odwrócić, bo zabrzanie kontrolowali przebieg gry. Kolejnego gola mógł zdobyć Wolsztyński, ale trafił w nogi bramkarza Termaliki. W końcówce rezultat spotkania ustalił Damian Kądzior po kapitalnym podaniu Kurzawy z głębi pola. W tej sytuacji Górnik wygrał 3-0 i na swoim koncie ma już 39 punktów. Zabrzanie wygrali po trzech kolejnych ligowych porażkach.



Termalica na drugim biegunie z 21 punktami i już 12 porażkami na koncie. Ekipa z Małopolski jest przedostatnia w Ekstraklasie. Nie wiadomo czy posadę trenera, po kolejnym słabym meczu i wysokiej porażce, zachowa trener Bartoszek...



Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3-0



Bramki: 1-0 Łukasz Wolsztyński (30.) 2-0 Rafał Kurzawa (53.) 3-0 Damian Kądzior (74.)



Żółte kartki: Szymon Matuszek, Adam Wolniewicz - Górnik. Rafał Grzelak, Gabriel Matei, Vlastimir Jovanović - Termalica.



Sędziował: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów: 12 234



Górnik: Tomasz Loska - Adam Wolniewicz, Dani Suarez, Paweł Bochniewicz, Michał Koj - Damian Kądzior, Mateusz Wieteska (72. Maciej Ambrosiewicz), Szymon Matuszek, Rafał Kurzawa - Łukasz Wolsztyński (77. Marcin Urynowicz), Igor Angulo (90. Wojciech Hajda).



Termalica: Jan Mucha - Gabriel Matei, Joona Toivio, Artem Putiwcew, Rafał Grzelak - Roman Gergel (60. Bartosz Szeliga), Vlastimir Jovanović, Mateusz Kupczak, Samuel Sztefanik, David Guba (73. Dejan Janjatović) - Bartosz Śpiączka (59. Nika Kwantaliani).





