Górnik Zabrze. Igor Angulo: Potrzebowałem takiego meczu

Igor Angulo znowu samotnie na czele najskuteczniejszych ligowych strzelców. Stało się tak po dwóch bramkach strzelonych przez napastnika Górnika w meczu przeciwko Jagiellonii w sobotę. - Potrzebowałem takiego spotkania – podkreśla doświadczony napastnik.

Zdjęcie Igor Angulo w meczu z Jagiellonią Białystok /PAP

Od czasu kiedy Angulo pojawił się w Polsce latem 2016 roku, to nie przestaje zdobywać goli. W poprzednim sezonie jego 17 bramek zdobytych dla jedenastki z Zabrza dało mu tytuł króla strzelców rozgrywek pierwszoligowych, a jego drużynie upragniony awans. W tym sezonie 34-letni napastnik nie zwalnia tempa. Dla Górnika, od początku sezonu zdobył już 26 bramek! Na ten bilans składają się 22 trafienia w Ekstraklasie i cztery w Pucharze Polski.



Angulo miał jednak w ostatnich miesiącach kryzys. Od czasu listopadowego meczu z Jagiellonią w Zabrzu (3-1), kiedy to zdobył dwa gole, nie udało mu się trafiać z gry i zdobywać bramek seriami, jak to było wcześniej. Wszystko odwróciło się w sobotę w Białymstoku. Angulo trafił w końcówce dwa razy, wykorzystując doskonałe podania Rafała Kurzawy i Szymona Żurkowskiego, a Górnik wygrał 2-1.



Trzeba zresztą przyznać, że "Jaga" wyjątkowo Angulo leży. W tym sezonie nastrzelał jedenastce z Podlasia aż pięć goli!



- To kwestia szczęścia. W każdym meczu daję z siebie wszystko. Tak też było w Białymstoku. Cieszę się z tych trafień, bo potrzebowałem właśnie takiego spotkania jak to, w którym się przełamię po długiej i mroźnej zimie. Cieszę się także dlatego, bo drużyna potrzebowała moich bramek. Jest zatem podwójna radość ze zwycięstwa z Jagiellonią - podkreśla snajper z Hiszpanii.



O koronę króla strzelców Angulo walczy ze swoim rodakiem Carlitosem, który na swoim koncie ma 21 bramek, a któremu nie udało się trafić w poniedziałkowym meczu Wisła Płock - Wisła Kraków (2-2). Jak będzie w końcówce sezonu?



- Cały czas powtarzam, że nie mam indywidualnych celów. Do każdego meczu podchodzę, czy chcę podchodzić, jak do tego w sobotę. Ważniejsze są dla mnie cele drużyny. Dwa najbliższe ligowe spotkania pokażą na co nas stać i o co powalczymy na finiszu sezonu. Do tego mamy Puchar Polski, a to rozgrywki do których podchodzimy ze szczególną mobilizacją. Moja rywalizacja z Carlitosem o miano najskuteczniejszego snajpera Ekstraklasy nie jest ważna. Powiem tak, zamieniłbym wszystkie moje gole na jeden tytuł dla Górnika, czy to w lidze, czy w Pucharze Polski - tłumaczy Angulo.



Michał Zichlarz

Reklama

Wyniki, terminarz i tabela grupy mistrzowskiej Ekstraklasy

Wyniki, terminarz i tabela grupy spadkowej Ekstraklasy