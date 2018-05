Górnik Zabrze. Igor Angulo: To spełnienie marzeń

Wielka radość w Zabrzu! Po 24 latach Górnik ponownie zagra w europejskich pucharach. - To spełnienie marzeń moich, a przede wszystkim klubu - mówi czołowy piłkarz i strzelec Ekstraklasy Igor Angulo.

Niedzielna wygrana 2-0 z Wisła Kraków sprawiła, że zespół prowadzony przez Marcina Brosz skończył ligowe rozgrywki na 4 miejscu i latem zagra w Lidze Europy.

- Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Naszym głównym celem na ten sezon, na tę rundę było wywalczenie sobie miejsca w Lidze Europejskiej i udało się to osiągnąć - mówi Angulo, bez którego goli z pewnością nie byłoby tak eksponowanego miejsca beniaminka w ligowej tabeli. Snajpera z Kraju Basków pytamy co oznacza dla niego gra w pucharowych rozgrywkach?



- To spełnienie marzeń moich, a przede wszystkim klubu. Raz udało mi się uczestniczyć w pucharowych rozgrywkach. Było to 13 lat temu, kiedy byłem jeszcze zawodnikiem Athletic Bilbao. Teraz udało się osiągnąć cel z Górnikiem. To wspaniała chwila! - podkreśla Hiszpan.

Pytany o decydujące starcie z Wisłą Angulo mówi. - Było ciężko, bo rywal też walczył o miejsce w europejskich pucharach, ale my graliśmy tak jak to sobie zaplanowaliśmy, tak jak chcieliśmy. W domu u siebie jesteśmy mocni, kiedy możemy liczyć na wsparcie naszych fanów. Udało się wygrać i jest wielkie zadowolenie - zaznacza.

Angulo absolutnie nie martwi się tym, że przegrał walkę o koronę króla strzelców Ekstraklasy ze swoim rodakiem Carlitosem, który zdobył 24 gole. Napastnik Górnika tych bramek uzbierał 23.



- Mówiłem już wcześniej kilka razy, że nie chodzi o cele indywidualne, a najważniejsze jest dobro zespołu i cel, jaki mieliśmy wyznaczony. W końcówce sezonu było nim zajęcie czwartego miejsca dającego grę w pucharach i udało się to zrealizować. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy - podkreśla.



Teraz 34-letni zawodnik zamierza odpocząć. - Odcięcie się od wszystkiego i danie odpoczynku nogom, które odczuwają skutki rozgrywek. Po trzech tygodniach powrót do pracy i koncentrowanie się na kolejnych celach. Jestem przekonany, że czeka nas kolejny świetny sezon. Znowu będziemy walczyć - mówi Angulo.



Górnik start w Lidze Europejskiej zacznie od pierwszej rundy kwalifikacyjnej. Zabrzanie rywala poznają 20 czerwca, a pierwsze mecze rozegrają 12 i 19 lipca.



Michał Zichlarz, Zabrze

Zdjęcie Igor Angulo w meczu z Wisłą Kraków / Andrzej Grygiel / PAP