Górnik Zabrze. Marcin Brosz: Wiedzieliśmy, że czeka nas trudne zadanie

Zamykający tabelę Ekstraklasy Górnik Zabrze zagra w niedzielę z Zagłębiem Lubin o swoją pierwszą w sezonie wygraną na własnym boisku. - Bardzo nam zwycięstwa u siebie brakuje, chcemy zmienić tę statystykę – powiedział trener Górnika Marcin Brosz.

W poprzednim sezonie zabrzanie będąc beniaminkiem skończyli rywalizację na czwartym miejscu. Teraz po 12 kolejkach mają na koncie 9 punktów (wygrana i sześć remisów).

"Wiedzieliśmy, że czeka nas trudne zadanie, choć - nie ukrywam - nie liczyliśmy, że aż tak to będzie wyglądało. Sport przynosi różne rozwiązania, musimy być na to przygotowani. Robimy wszystko, by spotykać się w innych nastrojach, niż dziś jesteśmy. Tym większa będzie satysfakcja dla nas wszystkich, kiedy wyjdziemy z tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Jestem przekonany, że w niedzielę zrobimy pierwszy krok" - dodał Brosz.

Podkreślił, że jego młodzi podopieczni osiągnęli wysoki poziom motoryczny, natomiast potrzebują czasu, by wejść na odpowiedni pułap umiejętności piłkarskich.

"W rozwoju zawodnika ważna jest jakość - m.in. wygrywanie pojedynków jeden na jeden, czy rozwiązywanie problemów na boisku. Chcielibyśmy, by to wszystko było już teraz, ale chcieć to jedno, a móc - czasem - coś innego" - stwierdził Brosz.

Jego zdaniem każdy kolejny trening przybliża zespół do oczekiwanego efektu.

"Wierzymy w to, co robimy. Wiemy, że kibice przychodzą na stadion, by obejrzeć dużo strzałów, sytuacji - najlepiej zakończonych golami. Piłka nożna dostarcza emocji, a one właśnie z tego się biorą. Liczymy, że i ten wskaźnik szybko zmienimy" - ocenił.

Zauważył, że trener lubinian Mariusz Lewandowski ma do dyspozycji szeroki wachlarz możliwości zarówno personalnych, jak i związanych z systemem gry zespołu.

"Dlatego skupiamy się na tym, na co mamy wpływ - czyli na swojej grze. Mamy być odpowiednio przygotowani i zrobić wszystko, by punkty zostały w Zabrzu" - podsumował Marcin Brosz.

Początek niedzielnego meczu w Zabrzu o godz. 18.

