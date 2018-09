Górnik Zabrze. Matuszek: Trzeba wyciągnąć odpowiednie wnioski

Piłkarze Górnika, w przeciwieństwie do innych zespołów Ekstraklasy, nie rozegrają w tym tygodniu meczu w Pucharze Polski. Ich mecz z Unią Hrubieszów w pierwszej rundzie pucharowych rozgrywek odbędzie się 2 października. W Zabrzu mają więc czas na lepsze przygotowanie się do sobotniego, derbowego starcia w lidze z Piastem w Gliwicach.

Zdjęcie Szymon Matuszek / Andrzej Grygiel /PAP

Po dziewięciu ligowych kolejkach zabrzanie, którzy byli rewelacją poprzedniego sezonu, mają na swoim koncie ledwie osiem punktów. W niedzielę "Górnicy" przegrali u siebie z Jagiellonią Białystok 1-3. Nie musiało tak być, bo do przerwy po trafieniu niezawodnego Igora Angulo prowadzili. W drugiej połowie to rywal trzy razy trafił jednak do siatki, wygrał i został nowym liderem.



Reklama

- Chcieliśmy dalej grać to samo, co było wcześniej i wypełniać te założenia, które gdzieś tam były nakreślone przez trenera, a które dobrze realizowaliśmy. Nie zakładaliśmy, że tak się to później wszystko potoczy. Popełniliśmy błędy taktyczne i piłkarskie, które przeciwnik wykorzystał swoją jakością oraz umiejętnościami - mówi kapitan Górnika Szymon Matuszek.



Doświadczonego zawodnika pytamy, czy takim decydującym momentem była strata pierwszej bramki w starciu z Jagą na początku drugiej części? - Ciężko powiedzieć. Cała drużyna tutaj zawiniła, trzeba to było wziąć na klatę i zacząć odrabiać wynik. Niestety, tak się nie stało. To rywal poszedł za ciosem i zanotował kolejne trafienie. Jest to przykre, bo po raz kolejny w tym sezonie jesteśmy pokonani u siebie - smuci się Matuszek.



Teraz przed jedenastką z Zabrza, która niebezpiecznie z kolejki na kolejkę przybliża się do dołu ligowej tabeli, derbowe starcie z Piastem w Gliwicach w sobotę. Jak będzie przy Okrzei? - Mamy parę dni, żeby jak najlepiej przygotować się do tego spotkania. Każdy musi przeanalizować swoja grę, jak i całej drużyny, wyciągnąć wnioski i przeanalizować wszystko, bo innej drogi nie ma - podkreśla kapitan Górnika.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szymon Matuszek: Musimy wyciągnąć odpowiednie wnioski. Wideo INTERIA.TV

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Lotto Ekstraklasy

Michał Zichlarz