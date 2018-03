​Górnik Zabrze. Nie ma na nich mocnych w Pro Junior System

Jeśli o mistrzostwie decydowałaby średnia wieku czy to, który klub stawia na swoich zawodników, to jedenastka z Zabrza nie miałaby sobie w Ekstraklasie równych. W klasyfikacji Pro Junior System PZPN-u górnicy deklasują rywali.

Od kiedy trenerem Górnika został Marcin Brosz, a było to w 2016 roku po spadku z Ekstraklasy, w Zabrzu odważnie stawiają na młodzież czy to utalentowanych piłkarzy z Gwarka Zabrze, który od lat słynie ze świetnej pracy z juniorami.



W ostatnim meczu przeciwko Zagłębiu Lubin (2-2) szkoleniowiec 14-krotnego mistrza Polski, nie bał się postawić w pierwszym składzie na Wojciecha Hajdę. To piłkarz urodzony 23 maja 2000 roku. Hajda jest kolejnym z nastolatków, których trener Brosz odważnie wprowadza do zespołu. Swoją markę ma już 19-letni Maciej Ambrosiewicz, który debiutował w zespole latem 2016 roku, nie wspominając już o 20-letnim Szymonie Żurkowskim, który był objawieniem zeszłego roku, a jego talent dostrzeżono też w Europie. A są też inni młodzi piłkarze. Kilka tygodni temu szansę debiutu otrzymał 18-letni Adrian Gryszkiewicz, który do Zabrza trafił zimą z Gwarka. Teraz dochodzi Hajda czy siedzący tydzień temu na ławce inny 17-latek Bartosz Bartczuk.



- Młodzi piłkarze mają szczęście, że trafili na takiego szkoleniowca, który tak stawia na młodych. Teraz od nich i od ich pracy zależy, jak wszystko się potoczy - mówi najbardziej doświadczony piłkarz w kadrze Górnika Igor Angulo.



Pierwsze efekty takiej pracy i takiego stawiania na swoich graczy już są. Zabrzanie zdecydowanie prowadzą w klasyfikacji Pro Junior System. To program PZPN-u, który promuje kluby z Ekstraklasy, I i II ligi, które, jak Górnik, stawiają na młodzieżowców i swoich wychowanków. Za takich graczy kluby otrzymują punkty, które potem skutkują konkretnymi pieniędzmi.



I tak, za wygranie klasyfikacji w Pro Junior System PZPN-u w Ekstraklasie dany klub otrzymuje 1,4 mln zł, szczebel niżej to premia w wysokości 1,3 mln złotych, a na drugim froncie 0,75 mln zł. W Ekstraklasie na Górnika nie ma mocnych. Zabrzanie mają na koncie w Pro Junior System PZPN-u w tym sezonie już 4424 pkt. i wyprzedzają Lecha - 2982 pkt. oraz Piasta Gliwice 2720 pkt. Dzięki temu klub z Zabrza, bez względu na miejsce, które zajmie w rozgrywkach, na koniec sezonu będzie mógł zainkasować poważną premię.



