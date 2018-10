Górnik Zabrze potrzebowali zwycięstwa nad Zagłębiem Lubin jak tlenu

Mogą mieć duże powody do zadowolenia. Nie tylko wygrali pierwszy mecz w tym sezonie na swoim stadionie i po raz pierwszy zagrali na zero z tyłu, ale też opuścili ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Chodzi o rewelację poprzedniego sezonu Górnika Zabrze.

Po przegranej z Cracovią 0-2 w 12. kolejce, zabrzanie wylądowali na ostatnim miejscu w tabeli. Przed niedzielnym spotkaniem z "Miedziowymi" w zespole panowała więc pełna koncentracja. Dobre przygotowanie do meczu pomogło, bo w starciu z Zagłębiem Lubin, to ekipa trenera Marcina Brosza rozdawała karty na boisku. Ostatecznie, po dwóch golach niezawodnego Igora Angulo, udało się wygrać 2-0.

