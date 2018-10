Górnik Zabrze przed meczem z Zagłębiem Lubin

Jeśli wziąć pod uwagę cztery ostatniej kolejki, to spotkają się ze sobą jedne z najsłabszych zespołów Ekstraklasy. Zabrzanie zdobyli w ostatnich czterech grach jeden punkt, a lubinianie o "oczko" więcej. Nic dziwnego, że nerwowo jest i w jednym i w drugim klubie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1-1. Angulo po meczu. Wideo INTERIA.TV

Kliknij, aby przejść do relacji na żywo z meczu

Reklama

Relacja na żywo dla urządzeń mobilnych

W poprzednim sezonie Górnik był rewelacją rozgrywek. Zajął czwarte miejsce i po prawie ćwierć wieku przerwy ponownie zagrał w europejskich pucharach. Dobre momenty mieli też "Miedziowi". Teraz oba zespoły borykają się ze swoimi kłopotami.

Sytuacja kadrowa

Trener Marcin Brosz nie będzie mógł skorzystać dzisiaj wieczorem z duetu swoich lewych obrońców. Kontuzjowani są i Michał Koj i Adrian Gryszkiewicz. Ten drugi powinien być gotowy do gry w przyszłym tygodniu. Być może wystąpi w środowym meczu 1/16 Pucharu Polski z Legionovią na wyjeździe. Swoje kłopoty ma też Mariusz Lewandowski. Za kartki w Zabrzu nie może zagrać lider formacji defensywnej Maciej Dąbrowski. Defensywa, to zresztą w tym sezonie pięta Achillesowa lubinian, którzy stracili aż 20 goli.





Co sądzą o meczu?

Po poniedziałkowej przegranej z Cracovią 0-2, zabrzanie spadli na ostatnie miejsce. - Jesteśmy źli i smutni patrząc na tabelę, ale też wiemy, że możemy się szybko ze wszystkiego wygrzebać. Mamy wszystko co jest potrzebne, żeby tak się stało. Teraz najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby być razem. Mam tutaj na myśli nas zawodników, trenerów, a także naszych kibiców. Razem jesteśmy w stanie zaradzić całej sytuacji. To kwestia czasu, że uda nam się wyjść z tego dołka - podkreśla Igor Angulo, który apeluje do kibiców o wsparcie w meczu z lubinianami.

- Pełne trybuny, dobra atmosfera na widowni na pewno pomogą nam w odniesieniu zwycięstwa u siebie, na które tak bardzo czekamy i liczymy - zaznacza kapitan i najlepszy strzelec Górnika.





Ogólna sytuacja

W Zabrzu, podobnie jak w Lubinie nie jest wesoło. Nikt jednak nie ma zamiaru podejmować nerwowych ruchów. Pali się z kolei grunt pod nogami trenera Lewandowskiego. Głośno spekuluje się przecież, że nowym szkoleniowcem Zagłębia może zostać były selekcjoner Adam Nawałka.

Tutaj jeszcze warto dodać, że Górnik jest jedynym zespołem w Ekstraklasie, który jeszcze nie wygrał na swoim stadionie. W sześciu grach zanotował cztery remisy i dwa razy przegrywał, z Lechią i Jagiellonią. Bilans gier zabrzan z "Miedziowymi" u siebie w Ekstraklasie, to 28 spotkań, 10 zwycięstw, aż 12 remisów i sześć wygranych lubinian.

Zdjęcie Kacper Michalski (z prawej) z Górnika, kontra Mateusz Wdowiak z Cracovii. / PAP/Jacek Bednarczyk /PAP



Nasz typ na wynik: 1X.