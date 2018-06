Górnik Zabrze przegrał z MFK Karwina w sparingu

Piłkarze ekstraklasowego Górnika przegrali z zespołem czeskiej elity MFK Karwina 1-3 (1-2) w wyjazdowym sparingu. Bramkę dla zabrzan zdobył Szymon Matuszek (18, głową); dla MFK: Jan Kalabiska (6), Adriel d'Avila Ba (26), Eric Ramirez (63).

Zdjęcie Marcin Brosz /fot. Kamil Piklikiewicz /East News

W barwach Górnika zadebiutował 21-letni napastnik Adam Ryczkowski (ostatnio pierwszoligowa Chojniczanka), który dzień wcześniej podpisał kontrakt z klubem.

Podopieczni trenera Marcina Brosza przygotowania do sezonu zaczęli zgrupowaniem w Wodzisławiu Śląskim. Na jego zakończenie bezbramkowo zremisowali w sparingu z drugoligowym czeskim FK Fotbal Trzyniec.

W środę kadra drużyny zostanie podzielona - część wróci do Zabrza, część poleci do chorwackiego Splitu na piątkowy mecz kontrolny z tamtejszym Hajdukiem. To będzie rewanż za marcowy mecz obu ekip w Zabrzu.

Zabrzanie mają w planach jeszcze gry kontrolne z czeskim SFC Opawa i GKS Katowice.

Górnik przygotowuje się do rozgrywek Ekstraklasy i kwalifikacji Ligi Europejskiej. W pierwszej rundzie (12 i 19 lipca) zmierzy się z mołdawską Zarią Balti.

Na zwycięzcę polsko-mołdawskiej rywalizacji w kolejnej rundzie czekać będzie FK Buducnost Podgorica z Czarnogóry lub słowacki AS Trencin.

W poprzednim sezonie Górnik był beniaminkiem Ekstraklasy, rozgrywki zakończył na czwartym miejscu.

Oprócz Ryczkowskiego nowym graczem klubu został pomocnik Jesus Jimenez. 24-letni Hiszpan grał ostatnio w trzecioligowym Talavera de la Reina.

Z Górnikiem pożegnali się pomocnicy Rafał Kurzawa, Damian Kądzior, wykupiony przez mistrza Chorwacji Dinamo Zagrzeb, i Słowak Erik Grendel oraz obrońca Mateusz Wieteska, który przeszedł do Legii.