Górnik Zabrze się odwołuje. Ma mocne argumenty

Klub z Zabrza złożył odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN-u. W Górniku liczą, że ta zmieni werdykt Komisji Ligi Ekstraklasy i do bilansu zabrzanie będą sobie mogli dopisać trzy punkty za derby z Piastem w Gliwicach.

Zdjęcie Policja na meczu w Gliwicach /MARZENA BUGAŁA-AZARKO /East News Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mecz Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze został przerwany Wideo INTERIA.TV

Przypomnijmy, derbowe spotkanie pomiędzy Piastem, a Górnikiem w meczu 26. kolejki zostało przerwane, a następnie zakończone przez sędziego Daniela Stefańskiego w 81. minucie z powodu zadymy na trybunach spowodowanej przez szalikowców gospodarzy. Piast prowadził wtedy 1-0. Komisja Ligi zdecydowała o walkowerze na niekorzyść gospodarzy, ale jednocześnie zabrała trzy punkty Górnikowi. Kara o docelowym odjęciu trzech punktów ma mieć charakter, jak tłumaczył przewodniczący Komisji Zbigniew Mrowiec, prewencyjny. Chodziło o palenie flag Piasta przez szalikowców Górnika.

Reklama

Wczoraj, na spotkaniu z dziennikarzami prezes klubu z Zabrza Bartosz Sarnowski potwierdził, że klub odwołał się od decyzji Komisji Lig do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN-u.



Choć klub nie upublicznia swojego stanowiska, to ma mocne argumenty na swoją obronę. Z oficjalnego raportu, sporządzonego przez arbitra Daniela Stefańskiego i delegata na derbowe spotkanie Andrzeja Rynga wynika, że najpierw szalikowcy z Gliwic zaczęli demolować ogrodzenie (79 min.), a potem (83 min.) zaczęło się palenie flag przez kiboli Górnika.



Inna rzecz, to samo palenia flag. W tym sezonie był już kilka takich wypadków, a nikt nie został za to ukarany odjęciem punktów. W lipcu, podczas meczu Legia Warszawa - Sandecja Nowy Sącz, szalikowcy gospodarzy puścili z dymem flagę gości. Do takiego samego incydentu doszło potem w Zabrzu, gdzie Arka paliła flagę Górnika.



Te argumenty mają pomóc w odwołaniu, które, co przyznają nieoficjalnie piłkarscy prawnicy, a także działacze, ma dużą szansę powodzenia.



Walczyć jest o co. Trzy dodatkowe punkty dla Górnika mogą przecież na koniec sezonu zdecydować o tym czy zabrzanie po wielu latach, ponownie zagrają w europejskich pucharach.



zich